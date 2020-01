Diretta Oldenburg Brescia/ Streaming video tv: partita importante (Eurocup)

Oldenburg Brescia va in scena alle ore 19:15 di mercoledì 29 gennaio, presso la Grosse Ewe Arena: quarta giornata nel gruppo F di basket Eurocup 2019-2020, inizia dunque il ritorno della Top 16 e la Germani ritrova a una settimana di distanza un’avversaria contro la quale ha vinto una fondamentale partita in volata. Al momento la squadra di Vincenzo Esposito comanda la classifica del girone, in compagnia di Venezia; finora ha sempre vinto sul parquet del PalaLeonessa e ora spera di fare il colpo grosso in Germania. Una vittoria significherebbe lasciare definitivamente alle spalle gli avversari di questa sera, ma potrebbe anche rappresentare qualcosa in più a seconda di come finirà l’altra partita. Intanto possiamo dire che nel fine settimana la Germani è stata sconfitta in casa da Brindisi, non riuscendo ad allungare in chiave terzo posto in campionato; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Oldenburg Brescia, della quale possiamo innanzitutto approfondire i temi principali.

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Oldenburg Brescia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il basket internazionale però è in esclusiva sulla piattaforma Eurosport Player, e infatti abbonandovi al servizio potrete seguire questa partita di Champions League con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale www.basketballcl.com fornisce le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Oldenburg Brescia potrebbe virtualmente regalare la qualificazione ai quarti di Eurocup alla Germani: con una vittoria e una contemporanea affermazione di Venezia, la squadra di Vincenzo Esposito avrebbe due partite di vantaggio sui tedeschi (e la sfida diretta a favore) e sul Promitheas, cioè il prossimo avversario. A quel punto il passaggio del turno arriverebbe con una vittoria nelle ultime due gare (ci sarà anche quella interna contro la Reyer), almeno un ko dei greci o semplicemente una sconfitta a Patrasso contenendo però il divario entro i 5 punti, visto il risultato dell’andata. Brescia insomma sta facendo un ottimo lavoro in questa Eurocup: sta dimostrando di potersela giocare con chiunque e i quarti di finale certificherebbero l’avvio di stagione importante da parte di una società che spera di fare il definitivo salto di qualità, e che anche per questo motivo ha inserito nel suo roster il playmaker Travis Trice. Ovviamente, per restare vivo, Oldenburg dovrà necessariamente confermare il fattore campo – magari girando a suo favore la differenza canestri con Brescia – e poi mantenere il livello nelle ultime due partite di questo gruppo F.



