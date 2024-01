DIRETTA VENEZIA BESIKTAS/ Video streaming tv: la serie negativa della Reyer (Eurocup, oggi 10 gennaio 2024)

DIRETTA VENEZIA BESIKTAS: LA SERIE NEGATIVA

Mentre aspettiamo che la diretta di Venezia Besiktas cominci, possiamo ricordare la serie negativa che ha portato la Reyer ad un passo dall’eliminazione in Eurocup. Va aggiunto che quest’anno nel gruppo A Venezia non ha mai avuto un record positivo: partita con tre sconfitte consecutive, ha poi messo in fila due vittorie contro Olimpia Lubiana e Wolves Vilnius e il 28 novembre, come già riportato, il +17 del Taliercio contro Amburgo ha fatto arrivare gli orogranata a quattro vittorie e cinque sconfitte, il miglior bilancio che la squadra di Neven Spahija abbia mai avuto nella stagione di Eurocup.

Sono passati 43 giorni: da quel momento Venezia ha sempre perso. Prima è caduta sul proprio parquet contro i London Lions; poi ha incassato 30 punti a Parigi, anche se il Paris di quest’anno sembra fare un altro sport rispetto alle rivali. Di seguito poi altri due ko esterni: pesante quello di Tel Aviv contro l’Hapoel (-18), contenuto ma non meno doloroso quello di Badalona, e qui se non altro Venezia ha difeso la differenza canestri nei confronti della Joventut. Cosa che però, come abbiamo già detto, potrebbe servire a poco se la Reyer dovesse perdere anche questa sera contro il Besiktas: non ci resta che aspettare e scoprire cosa succederà in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA BESIKTAS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Venezia Besiktas sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurocup delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurocup di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VENEZIA BESIKTAS: PARTITA VITALE!

Venezia Besiktas, partita in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di mercoledì 10 gennaio, si gioca per la 14^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024. In questa competizione la Reyer è in rottura prolungata: arriva da quattro sconfitte consecutive, l’ultima maturata a Badalona, e rischia seriamente di vedere compromesse le sue chance di arrivare al play in, che era considerato un obiettivo minimo all’inizio della stagione. La partita contro il Besiktas è fondamentale, anche perché i turchi già lontani si renderebbero irraggiungibili a una Venezia che ha i margini di errore al minimo.

La classifica parla chiaro, così il fatto che la Reyer non vinca in Eurocup dal 28 novembre; rendimento opposto rispetto al campionato (dove pure domenica ha perso, in casa contro la GeVi Napoli) che i lagunari comandano in classifica, adesso Neven Spahija dovrà chiedere la sterzata anche in Eurocup prima che sia troppo tardi, e potrebbe già esserlo stasera. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Venezia Besiktas, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione su quelli che possono essere i temi principali legati alla vitale partita del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA BESIKTAS: RISULTATI E CONTESTO

È abbastanza netto il quadro di partenza nella diretta di Venezia Besiktas: le due squadre sono settima e sesta nella classifica del gruppo A, oggi dunque i turchi escludono la Reyer che tra l’altro si approccia alla partita con ben tre vittorie in meno. Insomma: non ci sono rivali tra Venezia e Besiktas, ma Spahija e i suoi ragazzi devono recuperare tre partite: avendo già vinto all’andata poi, i bianconeri diventerebbero irraggiungibili per gli orogranata con ancora quattro giornate da giocare.

A quel punto diventano fondamentali i risultati di Joventut Badalona e Prometey, che hanno quattro vittorie in più: gli andalusi vanno ad Amburgo e Venezia con loro ha la doppia sfida diretta a favore, gli ucraini giocano sul parquet del dominante Paris (12-1). Insomma: con una sconfitta della Reyer e la vittoria delle due rivali, la corsa di Venezia verso il play in di Eurocup sarebbe esaurita aritmeticamente già questa sera, chiaramente sarebbe una delusione perché stiamo comunque parlando di una squadra che, al netto di tutto, avrebbe potuto arrivare sino in fondo al tabellone di Eurocup e invece rischia di salutare la competizione dopo la regular season.











