DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: PRIMA TRASFERTA IN EUROCUP

Entra man mano nel vivo la stagione del basket, oggi martedì 1° ottobre ecco la diretta Olimpia Lubiana Venezia con palla a due alle ore 20.00 di stasera presso l’Arena Stozice della capitale della Slovenia. Stiamo parlando della Eurocup e per la precisione della seconda giornata del girone B, che per l’Umana Reyer Venezia è iniziato con una bella vittoria per 95-75 contro l’Aris Salonicco settimana scorsa, ma è a punteggio pieno pure l’Olimpia Lubiana, dal momento che gli sloveni hanno espugnato per 86-93 il parquet dei rumeni del Cluj-Napoca.

Ecco allora che la diretta Olimpia Lubiana Venezia si annuncia già una sfida molto significativa nel contesto di una Eurocup che ha mantenuto la formula della passata stagione: due gironi da dieci squadre ciascuna, le prime due classificate avranno accesso immediato ai quarti di finale mentre dalla terza alla sesta dovranno disputare un primo turno che potremmo definire come gli ottavi di finale; dal settimo posto in giù scatterà invece l’eliminazione. Diciotto giornate sono un cammino certamente lungo, ma infilare la seconda vittoria sarebbe assai utile: cosa ci dirà la diretta Olimpia Lubiana Venezia?

OLIMPIA LUBIANA VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Lubiana Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare perché Sky Sport anche in questa stagione segue la Eurocup di basket, inoltre segnaliamo che sarà addirittura doppia la diretta streaming video di Olimpia Lubiana Venezia, che sarà infatti fornita sia da Sky Go, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Il doppio impegno campionato-Eurocup non dovrebbe essere un problema, come minimo nel senso che la diretta Olimpia Lubiana Venezia mette di fronte due formazioni che ci sono abituate, essendo presenze praticamente fisse negli ultimi anni per quanto riguarda la seconda competizione continentale. Per di più, anche nella scorsa stagione ci fu questo incrocio, perché sloveni e lagunari erano sempre nello stesso girone, anche se il ricordo non è dei migliori, dal momento che entrambe furono eliminate già al termine della stagione regolare.

Le soddisfazioni migliori per la Umana Reyer Venezia l’anno scorso arrivarono senza dubbio dal campionato, con il quarto posto e poi il raggiungimento delle semifinali scudetto, ma stavolta i veneti vogliono provare a fare meglio anche in Coppa e per il momento possiamo dire che l’esordio promette bene. Nel weekend c’è stata anche la prima giornata di campionato e quindi i ritmi sono subito molto intensi, sarà anche questa una variabile per l’esito della diretta Olimpia Lubiana Venezia?