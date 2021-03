Diretta Olimpia Lubiana Virtus Bologna/ Streaming video tv: per il primato in Eurocup

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VIRTUS BOLOGNA: SEGAFREDO GIÀ AI QUARTI

Olimpia Lubiana Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Piotr Pastusiak, Jurgis Laurinavicius e Benjamin Barth, si gioca alle ore 20:30 di martedì 2 marzo ed è valida per la quinta giornata nella Top 16 di basket Eurocup 2020-2021. Una partita che conta molto di più per la squadra slovena che, seconda in classifica, va a caccia della vittoria che le permetterebbe di archiviare aritmeticamente la qualificazione ai quarti di finale, difendendosi così dagli assalti del Buducnost, unica squadra che potrebbe ancora giocare un ruolo di guastafeste per il passaggio ai turni ad eliminazione diretta.

Per le V nere invece i conti sono già fatti: ancora imbattuta nel torneo, la squadra di Sasha Djordjevic ha già ottenuto il pass per i playoff e ora cercherà di blindare il primo posto in classifica, che è anche molto vicino. Avendo vinto di 14 l’andata, con una sconfitta di margine minore basterebbe battere Bourg en Bresse la prossima settimana o sperare che l’Olimpia perda; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Olimpia Lubiana Virtus Bologna, aspettando che la partita prenda il via possiamo dare uno sguardo a quelli che sono i temi principali di questa partita di Eurocup.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Lubiana Virtus Bologna, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; per seguire la partita di Eurocup sarà dunque necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale ma anche statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Olimpia Lubiana Virtus Bologna è quindi di poco interesse per la Segafredo, al netto ovviamente della volontà di chiudere i conti per il primo posto nel girone: si tratterebbe appunto di vincere all’Arena Stozice per avere la matematica dalla propria parte, ma siamo ai dettagli anche se chiaramente avere il fattore campo nella serie di playoff sarebbe sicuramente un ottimo vantaggio. Le V nere in Eurocup stanno volando: 14-0 il loro record, devono ancora conoscere la prima sconfitta e hanno dimostrato di essere la principale candidata per il titolo. Tornate a vincere anche in campionato, dove hanno piegato Varese in maniera più netta di quanto il +9 finale effettivamente racconti, hanno però scialacquato la grande occasione di mettere un trofeo in bacheca facendosi eliminare al primo turno di Coppa Italia: anche per questo motivo trionfare in ambito internazionale sarebbe un ottimo modo per dare lustro a un progetto che la proprietà immaginava vincente nell’immediato, e che invece non è ancora decollato dal punto di vista dei trofei messi in bacheca.



