Diretta Virtus Bologna Varese/ Streaming video tv: riscatto Segafredo? (basket A1)

Virtus Bologna Varese, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 19:30 di sabato 27 febbraio ed è la partita che apre il programma della 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Quasi un testa-coda tra due squadre nobili, ma che adesso vivono contesti completamente diversi: la Segafredo ha iniziato un’altra stagione con l’obiettivo di vincere tutto e sono in buona posizione per portare a casa la Eurocup, anche se hanno dovuto rinunciare a Supercoppa e – soprattutto – Coppa Italia e in campionato devono ovviamente fare i conti con lo strapotere di Milano.

Per quanto riguarda la Openjobmetis, la proposta del blocco delle retrocessioni potrebbe arrivare a salvare una squadra che sta faticando enormemente: l’ultima sconfitta arrivata proprio a Bologna, maturata contro la Fortitudo, ha allontanato ancor più la permanenza in Serie A1 sul campo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Varese, intanto però possiamo fare una rapida valutazione su quelli che saranno i temi principali della partita.

Ricordiamo che la diretta tv di Virtus Bologna Varese non è una di quelle che la nostra televisione trasmetterà per questa giornata di campionato: l’appuntamento per seguire questa partita sarà allora con la piattaforma Eurosport Player, alla quale dovrete essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Possiamo poi aggiungere che il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, mette liberamente a disposizione le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore) e sul campionato, dalla classifica alle statistiche di rendimento passando per notizie e contenuti multimediali.

In Virtus Bologna Varese vedremo all’opera due società che nelle ultime stagioni hanno dovuto penare, tra fallimenti e ristrettezze economiche; la differenza oggi sta nel fatto che le V nere sono tornate ad avere un ruolo di primo piano nel basket italiano e hanno costruito un roster degno di vincere in Europa, mentre la Openjobmetis continua a faticare con un budget risicato e, tra vari problemi anche di campo, si trova ultima in classifica. Le due vittorie maturate nei recuperi contro Brindisi e Cremona ci hanno detto che la squadra sa ancora lottare ribellandosi a un destino che senza il blocco delle retrocessioni potrebbe essere quasi scritto, ma ancora non basta per cancellare il passo ampiamente negativo delle settimane precedenti; la Virtus Bologna ha altri problemi, perché ancora una volta in Coppa Italia è stata eliminata al primo turno da Venezia e, al netto di un risultato che ci può stare contro un avversario del genere, ha dato la sensazione di essere scesa sul parquet impaurita, senza riuscire ad approcciare la partita come una corazzata dovrebbe fare. Ora vedremo se contro Varese arriverà una vittoria che faccia ripartire immediatamente la squadra…



