Diretta Olimpia Milano Barcellona/ Streaming video tv: Armani, è gala di Eurolega!

Olimpia Milano Barcellona si gioca alle ore 20:00 di venerdì 1 novembre, presso il Mediolanum Forum, e rappresenta una partita valida per la sesta giornata di basket Eurolega 2019-2020. In questo momento la sfida contro i blaugrana è per la squadra di Ettore Messina una delle più complicate di tutta la prima fase, soprattutto perchè arriva in una settimana con doppio impegno: Milano dunque dovrà rigenerarsi subito dopo aver giocato a Berlino e provare a cogliere un successo che la farebbe volare anche dal punto di vista psicologico. Il Barcellona, messi da parte i limiti e i cattivi risultati delle ultime stagioni (anche se l’anno scorso era arrivata ai playoff, costringendo l’Efes a gara-5 vincendo anche in Turchia) ha sostanzialmente cambiato passo grazie ad una campagna acquisti stellare, e si presenta al Mediolanum Forum con una classifica ottima. Del resto però anche l’Olimpia ha approcciato l’Eurolega nel migliore dei modi, avendo ancora qualche problema di concentrazione in campionato; vediamo in ogni caso quello che succederà nella diretta di Olimpia Milano Barcellona, aspettando la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Barcellona: la partita di Eurolega infatti non viene trasmessa sui nostri canali, e allora per tutti gli appassionati l’appuntamento è con il portale Eurosport Player che fornisce ai suoi abbonati la possibilità di seguire le gare di basket stagionali in diretta streaming video. Sul sito www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili su questo big match, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA OLIMPIA MILANO BARCELLONA: RISULTATI E CONTESTO

In avvicinamento alla diretta di Olimpia Milano Barcellona non possiamo che porre l’accento su come sia cambiata la squadra blaugrana: certamente il grande colpo della società è stato quello di riportare in Spagna Nikola Mirotic, reduce da ottime stagioni NBA e non a caso miglior realizzatore della squadra. Un giocatore che ormai è diventato un all around e non più un giocatore di sistema bravo a tirare dall’arco; un leader fatto e finito che guida la squadra in assenza di Thomas Heurtel (ne riparleremo), ma il Barcellona ha portato a roster anche un certo Cory Higgins, vincitore per due volte dell’Eurolega con il CSKA Mosca, e il centro Brandon Davies (visto anche a Varese) che è stato tra le grandi rivelazioni dello scorso anno. In più, sempre dal mondo NBA è tornato Alex Abrines: quest’ultimo però sta faticando a ritrovare i ritmi di ambito FIBA. A disposizione di Svetislav Pesic, il coachj dell’Eurolega 2003 tornato recentemente in panchina, c’è dunque una corazzata che ha già dimostrato il suo reale valore ma che, avendo come obiettivo il titolo continentale, sa di non potersi concedere distrazioni.



