Diretta Roma Olimpia Milano/ Streaming video tv: sfida metropolitana (basket)

Roma Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Vicino e Michele Rossi, sarà naturalmente il pezzo forte della sesta giornata del campionato della Serie A di basket 2019-2020. Diciamo subito che l’appuntamento con Roma Olimpia Milano è fissato alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre 2019, presso il Palazzo dello Sport della capitale. Si tratta di una partita che non ha bisogno di grandi presentazioni: il ritorno di Roma Olimpia Milano, conseguente alla promozione della Virtus in Serie A, è una splendida notizia per tutto il basket italiano, che ritrova così la sfida tra le due grandi metropoli, sperando magari che prima o poi la sfida torni ai livelli degli anni Ottanta. Intanto, possiamo dire che Roma si è tolta la soddisfazione di arrivare al big-match davanti in classifica: tre vittorie e due sconfitte per i capitolini che settimana scorsa hanno battuto la Fortitudo Bologna, bilancio 2-3 invece per Milano, che arriva dalla sconfitta nel derby lombardo con Cremona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Roma Olimpia Milano, che non è tra le partite trasmesse per questa sesta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Palazzo dello Sport.

DIRETTA ROMA OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

Era difficile immaginare che sarebbe stata la Virtus ad arrivare davanti in classifica alla diretta di Roma Olimpia Milano, a maggior ragione se si considera che la squadra di coach Piero Bucchi aveva cominciato il cammino con due sconfitte. In seguito però Roma ha infilato tre vittorie consecutive e adesso le prospettive cominciano a farsi più interessanti, a maggior ragione se oggi dovesse arrivare il poker, contro la rivale di maggiore prestigio e valore tecnico. D’altro canto, Milano deve dare la scossa al rendimento fin qui molto deludente in campionato: va bene che l’Eurolega ha la priorità, ma l’Olimpia sotto il 50% di vittorie in campionato fa sensazione e la situazione di certo non può stare bene ad Ettore Messina, che già da oggi vorrà risposte importanti dai suoi ragazzi. Certo, il calendario non aiuta: venerdì sera in campo contro il Fenerbahce, domenica alle 14 si gioca a Roma. Non è il massimo, ma Milano sapeva cosa l’attende e dovrà dimostrare di essere più forte anche delle avversità.



