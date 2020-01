Diretta Olimpia Milano Cantù/ Streaming video tv: derby lombardo (basket A1)

Olimpia Milano Cantù, che sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Valerio Grigioni e Giacomo Dori, va in scena alle ore 17:00 di domenica 5 gennaio: scintillante derby lombardo al Mediolanum Forum nella 17^ giornata di basket Serie A1 2019-2020, tra due squadre storiche che in questo momento stanno attraversando fasi diverse. L’Olimpia continua a essere dominante e, al netto della classifica, è forse ancora la prima favorita per lo scudetto nonostante qualche battuta d’arresto di troppo, come il ko di Bologna contro la Virtus; Ettore Messina sta portando avanti il doppio impegno e vuole assolutamente superare il girone di Eurolega, consapevole che il campionato si giocherà davvero ai playoff e che Milano ha tutto per vincere serie anche senza il fattore campo. Cantù invece prova a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia, obiettivo intermedio che potrebbe darle una bella spinta per entrare tra le prime otto al termine della regular season; in questo senso il ko interno contro Brescia è stato un brutto colpo per le sue ambizioni. Attendiamo dunque la diretta di Olimpia Milano Cantù, e nel frattempo valutiamo alcuni dei temi principali legati a questa partita.

In Olimpia Milano Cantù valuteremo in che modo l’Armani riuscirà a rialzarsi dopo aver perso a Bologna: la sconfitta contro la capolista Virtus ci può stare, perché in questo momento la squadra di Sasha Djordjevic sta volando e ha un altro passo, ma chiaramente ogni ko rappresenta per il gruppo di Ettore Messina un motivo ulteriore per provare a migliorarsi. Il roster è cambiato ulteriormente: fuori Shelvin Mack e dentro Keifer Sykes, che aveva incantato lo scorso anno ad Avellino e dovrà portare qualcosa in più in termini di playmaking e difesa, la base è certamente da scudetto ma in questo momento la squadra è quarta in classifica, segno che può fare decisamente di più. La San Bernardo Cinelandia sta disputando una stagione interessante, già con qualche interessante colpo in termini di vittorie ma dovendo ancora provare a cambiare definitivamente passo; la Coppa Italia sarà difficile da prendere perché bisognerebbe espugnare il Mediolanum Forum e sperare in sconfitte avversarie, ma Cesare Pancotto ha ben poco da perdere e dunque arriverà a Milano provando a giocarsela al 100%.



