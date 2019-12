Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano/ Streaming video Rai: il big-match di basket

Virtus Bologna Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Michele Rossi, Carmelo Lo Guzzo e Manuel Mazzoni, è il big-match della sedicesima giornata della Serie A di basket in programma oggi pomeriggio domenica 29 dicembre 2019 alle ore 15.30 presso la Virtus Segafredo Arena. Non c’è bisogno di molte presentazioni: Virtus Bologna Olimpia Milano è la partita per eccellenza del basket italiano, oggi godrà anche della ribalta televisiva in chiaro ed è un tributo meritato per una sfida di altissima classifica fra la Virtus Bologna che è capolista a quota 24 punti e l’Olimpia Milano che è di poco dietro grazie ai suoi 20 punti. La Virtus cercherà il bis della travolgente vittoria di Natale contro la Fortitudo nel derby di Bologna, Milano invece ha giocato a Santo Stefano in Russia in Eurolega e la partita contro il Cska Mosca – pur pesa di appena tre punti – ha confermato tutto il valore del gruppo di Ettore Messina. Già, proprio il grande ex: la presenza di Messina alla guida degli ospiti e di Sasha Djordjevic invece con i padroni di casa renderà questa Virtus Bologna Olimpia Milano ancora più speciale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Olimpia Milano sarà trasmessa su Rai Due, grande ribalta in chiaro per tutti su un canale della televisione generalista e di conseguenza anche in diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it. Inoltre per tutti gli appassionati resta valido anche l’appuntamento sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video riservato però agli abbonati che fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Virtus Segafredo Arena. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Chiusura d’anno migliore non ci poteva essere: la diretta di Virtus Bologna Olimpia Milano allieta infatti il periodo festivo e non a caso è stata collocata in calendario in questi giorni, come già il derby di Bologna giocato a Natale e che a dire il vero non ha avuto storia, come testimonia l’eloquente risultato finale di 94-62 con cui la Virtus ha (sportivamente) massacrato la Fortitudo dando una clamorosa dimostrazione di superiorità. Djordjevic ora arriva a sfidare la sua ex Olimpia guardandola dall’alto con quattro punti in più in classifica, ma Milano ha aperta una eccellente striscia positiva in Serie A dopo le difficoltà iniziali. La prestazione contro il Cska Mosca è un altro segnale positivo, nonostante la sconfitta e anche un paradosso: l’Olimpia Milano anche quando riposa in campionato arriva alla partita successiva avendo riposato un giorno in meno e viaggiato molto di più, ma questo ormai per i lombardi è un fatto normale. La Virtus saprà approfittare di questo piccolo ma significativo vantaggio?



