Diretta Olimpia Milano Cremona/ Streaming video Rai: subito rematch in Coppa Italia

Olimpia Milano Cremona si gioca alle ore 18:00 di giovedì 13 febbraio, e rappresenta il primo quarto di finale della Coppa Italia 2019-2020 di basket. Siamo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, sede della Final Eight: al torneo partecipano, come accade ormai per la ventunesima stagione consecutiva, le prime otto classificate nel campionato, al termine del girone di andata. Curiosamente il calendario propone questa partita a soli quattro giorni dalla sfida di Serie A1, che l’Olimpia ha portato a casa praticamente sulla sirena; una vittoria importante che ha consentito di tenere il passo di Brescia, mentre la Vanoli si ritrova ancora al sesto posto e adesso con il fiato di Venezia e Fortitudo Bologna sul collo. La vincente di questa partita andrà ad affrontare una tra Virtus Bologna e Reyer: chiaramente la sfida eventuale contro la capolista sarà ostica per tutti, ma vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Olimpia Milano Cremona della quale, mentre aspettiamo che arrivi la palla a due, possiamo analizzare quelli che sono i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Cremona sarà disponibile sia in chiaro, con l’appuntamento su Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58 del telecomando), oppure su Eurosport 2 che è un canale riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita di Coppa Italia in diretta streaming video, rivolgendosi al sito www.raiplay.it oppure abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare della stagione. Il sito www.legabasket.it resta quello di riferimento per il torneo, e dunque vi troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA OLIMPIA MILANO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto, Olimpia Milano Cremona si è giocata soltanto domenica: al Mediolanum Forum la squadra di Ettore Messina ha portato a casa una vittoria complessa al termine di una partita punto a punto, risolta alla fine dal canestro di Vlado Micov a 6 secondi dalla sirena. Un successo importante per un team che invece in Eurolega sta soffrendo parecchio e, dopo un avvio confortante premiato anche con il primo posto in classifica, è tornata a faticare dal punto di vista fisico e arriva da due sconfitte consecutive, che le hanno impedito di fare il passo decisivo verso i playoff. Oggi l’Olimpia affronta la squadra campione in carica: l’anno scorso la Vanoli aveva infatti messo in bacheca il primo trofeo nella storia, dimostrando una volta di più di aver saputo approfittare nel migliore dei modi di quel ripescaggio avvenuto a seguito del fallimento di Caserta. Sarà anche una bella sfida tra Ettore Messina e Meo Sacchetti, vale a dire gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina della nazionale; la sensazione è che Milano parta favorita, ma in una partita secca non si può mai dire e allora ci dovremo affidare al parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro per scoprire come andranno le cose e quale sarà la prima semifinalista della Coppa Italia.



