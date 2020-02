Diretta Olimpia Milano Cremona/ Streaming video tv: bel derby lombardo (basket)

Olimpia Milano Cremona, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e Marco Vita, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020, per la ventiduesima giornata della Serie A di basket. Olimpia Milano Cremona sarà un derby lombardo di lusso al Mediolanum Forum di Assago, perché la sfida tra A|X Armani Exchange Milano e Vanoli Basket Cremona è certamente una delle migliori che il basket italiano possa proporre in questo momento. Per di più, la posizione di classifica di Milano e Cremona è quasi identica: 26 punti per l’Olimpia e 24 per la Vanoli, che però ha giocato una partita in meno (13-7 e 12-7 il bilancio delle partite vinte e perse). Settimana scorsa Milano ha ottenuto una preziosa vittoria a Brindisi, mentre Cremona ha vinto contro Reggio Emilia una partita spettacolare, terminata 95-93 per la squadra di Meo Sacchetti. Insomma, le premesse per una grande sfida ci sono tutte: chi avrà la meglio?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Milano Cremona non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del Mediolanum Forum.

DIRETTA OLIMPIA MILANO CREMONA: IL CONTESTO

La diretta di Olimpia Milano Cremona ci proporrà dunque una partita molto importante, che assume ulteriore sapore se si considera che siamo alla vigilia della Coppa Italia, nella quale Armani e Vanoli si sfideranno giovedì nei quarti di finale. Due incroci in quattro giorni rendono la sfida ancora più intrigante, anche se gli uomini di coach Ettore Messina sono reduci dal doppio impegno di Eurolega per il quale venerdì sera erano di scena a Barcellona. Un tour de force impressionante ma d’altronde previsto: Milano deve riuscire ad essere più forte anche di queste difficoltà, ma di certo Cremona è una delle rivali più ostiche da affrontare subito dopo la trasferta catalana. La Vanoli contro Reggio Emilia ha vissuto una partita pazza ma alla fine è riuscita ad avere la meglio: le qualità offensive della squadra di Meo Sacchetti sono note a tutti, certo sarebbe meglio non concedere così tanto in attacco oggi, perché contro l’Olimpia Milano potrebbe poi essere difficile avere la forza per fare un punto in più.



