Diretta Olimpia Milano Khimki/ Streaming video tv: Shved sbarca al Forum (Eurolega)

Olimpia Milano Khimki si gioca alle ore 20:45 di giovedì 20 febbraio, presso il Mediolanum Forum: nella 25^ giornata di basket Eurolega 2019-2020 torna in campo l’Armani Exchange, a caccia di riscatto dopo il flop in Coppa Italia (eliminata da Venezia in semifinale) e soprattutto con la necessità di ottenere una vittoria che la rilanci in chiave playoff in questa manifestazione internazionale. Avevamo lasciato la squadra di Ettore Messina in ottava posizione, ma agganciata dal Fenerbahçe che resta alle spalle per la doppia sfida diretta; un vantaggio non indifferente per una Milano che tuttavia deve essere in grado di riprendere la marcia, e può sfruttare il turno casalingo per tornare a sorridere dopo aver perso in volata contro il Barcellona, in una partita che avrebbe potuto vincere ma in cui ha subito un parziale pesante. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Olimpia Milano Khimki; aspettando la palla a due possiamo andare ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati alla sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Khimki, salvo variazioni di palinsesto; la sfida del Mediolanum Forum non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione e dunque l’unico appuntamento con la gara di Eurolega è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite della competizione in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito www.euroleague.net, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA OLIMPIA MILANO KHIMKI: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente Olimpia Milano Khimki è una partita che Ettore Messina non deve sottovalutare: i russi hanno una vittoria in meno rispetto all’Armani Exchange e vincendo andrebbero a operare il sorpasso, perchè all’andata avevano ottenuto il successo. La serie negativa dell’Olimpia ha chiaramente avuto il suo peso specifico in classifica, e questo anche perchè altre protagoniste hanno iniziato a risalire la corrente arrivando in posizioni di maggiore competenza; anche quest’anno raggiungere i playoff sarà una grande battaglia, contrariamente a quanto si pensava all’inizio della stagione. Intanto, come già detto, Milano ha fallito il primo obiettivo stagionale: a Pesaro ha giocato un grande primo turno schiantando la resistenza di Cremona (+24) ma nella semifinale di Coppa Italia ha subito un’altra rimonta, non ha saputo approfittare degli errori in lunetta della Reyer (clamoroso lo 0/3 di Michael Bramos) ed è uscita sconfitta. Adesso Messina dovrà essere bravo a ritrovare le immediate motivazioni, perchè queste ultime dieci giornate di Eurolega saranno una lunga volata in cui anche il calendario inciderà in maniera determinante; nella partita di questa sera lo spauracchio è chiaramente Alexey Shved, che nella vittoria contro la Stella Rossa ha timbrato 22 punti e 9 assist tirando con il 40% dall’arco.



