Diretta Barcellona Olimpia Milano/ Streaming video tv: trasferta di lusso (Eurolega)

Barcellona Olimpia Milano, in diretta dal Palau Blaugrana, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 7 febbraio e rientra nel programma della 24^ giornata di basket Eurolega 2019-2020. Si chiude un’altra settimana con turno doppio, e la squadra di Ettore Messina è chiamata all’immediato rilancio: martedì infatti l’Olimpia ha incredibilmente perso in casa contro l’Alba Berlino, subendo 102 punti e trovandosi, per la prima volta in stagione, con un record al di sotto del 50% (11 vittorie e 12 sconfitte) ma soprattutto con il serio rischio di non raggiungere i playoff. Non un periodo scintillante per Milano che, se in campionato ha più o meno rimesso le cose a posto (ma è lontana dal primo posto, e ancora non brilla nel gioco), in Eurolega dopo il roboante avvio si è come seduta, perdendo partite che avrebbe dovuto vincere ma anche faticando estremamente contro avversari che poi ha battuto. Si veda per esempio il Bayern Monaco, rimontato dal -20 per una fondamentale vittoria al fotofinish; adesso si va in Catalogna ad affrontare una squadra che molti addetti ai lavori indicano come potenziale finalista (naturalmente insieme all’Efes) e che, pur battuta all’andata, rimane una grande minaccia avendo grande talento e fantastiche individualità. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Barcellona Olimpia Milano; aspettandone la palla a due, facciamo qualche valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Barcellona Olimpia Milano non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Resta dunque valido l’appuntamento consueto con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati le partite di Eurolega in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.euroleague.net, è consultabile gratuitamente: vi troverete le informazioni utili sulle due squadre, le classifiche e le statistiche di team e singoli giocatori come ovviamente il tabellino play-by-play della partita.

DIRETTA BARCELLONA OLIMPIA MILANO

Barcellona Olimpia Milano rappresenta una trasferta estremamente complicata per l’Armani, chiamata a risalire la corrente dopo un periodo poco brillante. La squadra di Ettore Messina ha sicuramente vinto partite importanti ma la sconfitta interna contro l’Alba Berlino è stata rovinosa, perché ha consentito alle avversarie per i playoff di avvicinarsi e creare una situazione nella quale adesso ogni singolo incontro diventa decisivo, ed è vietato sbagliare. Un contesto nel quale Ettore Messina sperava di non trovarsi, specialmente dopo la straordinaria partenza in questa Eurolega; poi però Milano si è persa e ha smarrito la retta via. Il Barcellona invece ha iniziato a tirare fin da subito, mostrando un miglioramento netto rispetto alle ultime stagioni; certamente la firma di Nikola Mirotic (candidato al premio di MVP, ma nettamente alle spalle di Shane Larkin) e di altri ottimi elementi come Brandon Davies e Cory Higgins sono state importanti, così come il ritorno di coach Svetislav Pesic (già nel corso della passata stagione). Non va dimenticato che i blaugrana hanno giocato le prime 21 partite di Eurolega senza Thomas Heurtel e non hanno mai schierato Kevin Pangos: un motivo in più per temere questa squadra, ma se l’Olimpia dovesse riuscire a fare il colpo in Catalogna si riporterebbe al 50% di vittorie e soprattutto trarrebbe molta fiducia anche in vista della Coppa Italia, il prossimo appuntamento nel quale cercare di sollevare un trofeo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA