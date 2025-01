DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: UNA SPERANZA DA TENERE VIVA

In una situazione difficile ma non ancora del tutto compromessa, la diretta Zalgiris Virtus Bologna, alle ore 19.00 italiane di questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, dalla Zalgirio Arena di Kaunas, in Lituania, si gioca per la ventunesima giornata di Eurolega, in apertura di una settimana caratterizzata da un doppio turno che potrebbe darci risposte molto chiare su quale potrebbe essere il futuro della Virtus Segafredo Bologna in questa Eurolega tutta in salita per la V Nera, che infatti finora ha raccolto sei vittorie a fronte di quattordici sconfitte.

DIRETTA/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 86-75): la Segafredo la chiude! (12 gennaio 2025)

Ovviamente il compito sarà complicato nella diretta Zalgiris Virtus Bologna, perché si dovrà giocare sul campo di una squadra che ha una posizione migliore e vuole evidentemente approfittare di un turno potenzialmente favorevole per crescere ancora. Lo Zalgiris Kaunas infatti finora ha raccolto dieci vittorie e altrettante sconfitte, per cui è nel primo del gruppo che punta a pieno titolo alla qualificazione, che invece per la Virtus rischia di essere solamente un sogno: sicuramente ne sapremo di più al termine della diretta Zalgiris Virtus Bologna…

Diretta/ Virtus Bologna Baskonia (risultato finale 76-72): Cordinier ne mette 16! (Eurolega, 10 gennaio 2025)

ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

Ad eccezione di qualche fortunato che potrebbe essere a Kaunas, per tutti gli altri la diretta Zalgiris Virtus Bologna in tv sarà garantita da Sky Sport ai propri abbonati. Per seguire il match di Eurolega ricordiamo anche la diretta Zalgiris Virtus Bologna in streaming video con Sky Go, Now Tv o DAZN.

DIRETTA ZALGIRIS VIRTUS BOLOGNA: V NERA IN CRESCITA MA…

Abbiamo già capito quindi che la diretta Zalgiris Virtus Bologna potrebbe essere uno degli ultimi bivi per provare a restare in corsa in questa Eurolega, ma tutto sommato è già più di quanto si potesse sperare fino a un mese fa circa. In effetti la Virtus Bologna ha cominciato questa Eurolega con la miseria di due vittorie nelle prime quattordici giornate, un dato che ovviamente lasciava pochissime speranze. Da allora qualcosa è cambiato, la Virtus Bologna ne ha vinte quattro delle ultime sei, però per tornare davvero in corsa servirebbe un ritmo ancora superiore da qui in poi.

DIRETTA/ Reggio Emilia Virtus Bologna (risultato finale 57-69): allungo felsineo decisivo! (5 gennaio 2025)

In pratica, è anche inutile fare calcoli: bisogna avvicinarsi a ogni partita con l’obiettivo di vincerla, se non altro per dare un altro aspetto a una Eurolega che sembrava solo fonte di sofferenza per la Virtus Bologna. L’incrocio potrebbe essere favorevole contro uno Zalgiris Kaunas in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive, anche se d’alto canto ciò indica che i lituani saranno affamati, perché un altro scivolone in casa contro una delle ultime in classifica sarebbe deleterio, dal punto di vista dei baltici. Si annuncia quindi davvero imperdibile la diretta Zalgiris Virtus Bologna…