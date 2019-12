Diretta Venezia Olimpia Milano/ Streaming video tv: sfida di cartello (basket A1)

Venezia Olimpia Milano, in diretta dal Taliercio, si gioca alle ore 17:00 di domenica 15 dicembre e rappresenta la partita valida per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. E’ un big match, tra due squadre che nelle ultime stagioni si sono spartite gli scudetti: anche quest’anno entrambe partono con i favori del pronostico, la Reyer per essere campione in carica e dunque a difesa del suo titolo e l’Olimpia ovviamente per le possibilità economiche e l’appeal che l’ingresso di Giorgio Armani ha portato in seno alla società. Tuttavia questo inizio di stagione non è stato esaltante per i lagunari, che anzi devono fare i conti con una classifica deficitaria: gli orogranata incredibilmente non hanno ancora vinto in trasferta e prima della sosta hanno perso a Pistoia, confermando le loro difficoltà nel ripetersi. Milano invece deve ancora fermarsi, ma nel frattempo ha trovato continuità ed è riuscita a salire al secondo posto, all’inseguimento della Virtus Bologna; nell’ultimo turno ha sfruttato il calendario imponendosi a Pesaro, e mantenendo il passo di Sassari. Un banco di prova che sembra essere tale soprattutto per i padroni di casa, ma questa diretta di Venezia Milano rappresenta un test interessante anche per gli ospiti; vedremo allora quello che succederà, intanto analizziamo alcuni dei temi principali legati a questa splendida sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Olimpia Milano sarà trasmessa da Eurosport 2, e la troverete sul canale 211 del decoder della televisione satellitare con esclusiva riservata a chi sia cliente del servizio; tuttavia, come sempre, l’appuntamento rimane anche quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita.

DIRETTA VENEZIA OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Quando si gioca Venezia Milano le antenne sono sempre drizzate: è quasi inevitabile perché, come detto, stiamo parlando delle due squadre che nelle ultime stagioni hanno lasciato le briciole alle avversarie. Tuttavia potremmo anche fare delle distinzioni in questo percorso: potremmo dire insomma che l’Olimpia ha vinto meno di quello che il suo potenziale le potesse garantire sulla carta, due scudetti sono qualcosa di grande ma considerato tutto l’insieme potevamo anche pensare che la società meneghina arrivasse a dominare il campionato come fatto da Siena negli anni precedenti, al netto poi delle vicende che hanno riguardato la Montepaschi. Venezia invece ha stupito per come è riuscita in breve tempo a proporsi in vetta all’Italia: i due campionati vinti sono un grande traguardo per una società che ha dimostrato di saper lavorare bene attraverso la conferma dello zoccolo duro del roster, che è poi lo stesso che ha iniziato questa stagione. Nella quale le cose non stanno andando come previsto, ma c’è ancora tanto tempo per recuperare la situazione; sarà allora interessante come andranno le cose in questa partita che in pochi anni è diventata una classica, e forse anche oggi la sfida che simboleggia il top del nostro movimento di pallacanestro.



