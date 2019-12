Diretta Real Madrid Olimpia Milano/ Streaming video tv: big match Armani! (Eurolega)

Real Madrid Olimpia Milano, partita diretta dagli arbitri Sreten Radovic, Sasa Pukl e Joseph Bissang, si gioca alle ore 20:00 di martedì 17 dicembre: il Wizink Center ospita la 14^ giornata nel girone unico di basket Eurolega 2019-2020, e si tratta di un crocevia abbastanza importante per la squadra di Ettore Messina. Reduce da quattro sconfitte consecutive, l’Olimpia ha smarrito la via: partita forte e capace di prendersi il primo posto in classifica, è andata incontro ad un calo sensibile ed entra in questo turno con l’ottava posizione, dunque agganciata per un filo ai playoff. Certo la stagione europea è lunga e una flessione può anche essere strutturale, ma va detto che Milano ha perso anche contro avversari non irresistibili; per contro il Real Madrid ha avuto il suo periodo negativo all’inizio, ma adesso arriva a questa sfida con una striscia di otto vittorie e la seconda piazza. Vincere nella capitale spagnola significherebbe tanto per l’Armani Exchange; dunque stiamo a vedere come andranno le cose nella diretta di Real Madrid Olimpia Milano, della quale possiamo presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Real Madrid Olimpia Milano che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre però gli appassionati di basket potranno assistere a questa partita di Eurolega tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati il servizio di diretta streaming video raggiungibile con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA REAL MADRID OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Il punto a favore di Messina nella diretta di Real Madrid Olimpia Milano è rappresentato dall’ultima partita di campionato: la vittoria del Taliercio è arrivata a fil di sirena con una magia di Vlado Micov, e in questo modo Milano è rimasta ancorata alla possibilità di andare a riprendere la Virtus Bologna in testa alla classifica. Il problema evidenziato nell’arco della stagione però è relativo al doppio impegno: nelle prime settimane l’Olimpia volava in Eurolega ma stentava in Serie A1, da qualche tempo sta succedendo il contrario e allora è piuttosto evidente che ci sia qualcosa da sistemare magari a livello psicologico. Contro il Real Madrid, tra le principali candidate alla vittoria del titolo, non c’è sicuramente da scherzare; per quanto riguarda la possibilità di qualificarsi ai playoff, Milano deve sperare che il tesoretto accumulato all’inizio (sette vittorie nelle prime nove partite) sia determinante, e che in ogni caso l’autunno estremamente negativo possa essere riscattato ora che si entra nell’inverno, a cominciare da questo doppio impegno settimanale che rappresenta ben più dei semplici 4 punti a disposizione per la classifica di Eurolega.



