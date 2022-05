Diretta Olympiacos Anadolu Efes/ Streaming video tv: la prima semifinale! (Eurolega)

DIRETTA OLYMPIACOS ANADOLU EFES: SEMIFINALE ELETTRIZZANTE!

Olympiacos Anadolu Efes è in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, alle ore 18:00 di giovedì 19 maggio: finalmente ci siamo, la Final Four di Eurolega 2021-2022 comincia oggi e ci presenta subito i campioni in carica, che hanno eliminato Milano (purtroppo) in 4 partite e ora sono pronti alla difesa del titolo, giunti alla terza partecipazione consecutiva alla Final Four e a caccia della terza finale in serie. I favoriti sono loro ed è quasi obbligatorio che sia così, ma attenzione: quando l’Olympiacos arriva in fondo diventa una minaccia, perché è squadra in grado di andare oltre l’ostacolo.

Senza più il grande leader Vassilis Spanoulis, i greci sono riusciti a tornare alla Final Four vincendo una tiratissima serie contro il Monaco; sono una compagine ostica che in patria ha anche rinunciato – di fatto – a giocare nel massimo campionato come protesta contro arbitri e Lega, e finalmente sembra aver ritrovato una dimensione europea di tutto rispetto. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Olympiacos Anadolu Efes; mentre aspettiamo che la semifinale di Eurolega si giochi, proviamo a fare un rapido excursus sui temi principali che sono legati a questa partita.

La diretta tv di Olympiacos Anadolu Efes sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder: la visione della semifinale di Eurolega sarà dunque riservata agli abbonati che potranno eventualmente servirsi, senza costi aggiuntivi, del servizio di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, potrete liberamente consultare le informazioni utili a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati entrambi in tempo reale.

DIRETTA OLYMPIACOS ANADOLU EFES: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Olympiacos Anadolu Efes è dietro l’angolo: i greci tornano alla Final Four di Eurolega dopo cinque anni, l’ultimo timbro è quello del 2013 (back to back) ma come detto si tratta di una squadra che può fare paura, perché da queste parti sono abituati a giocare partite per il titolo e non può bastare qualche stagione sotto tono (l’anno scorso non erano nemmeno arrivati i playoff) per cancellare una tradizione che è tra le migliori in ambito europeo. Non c’è più Spanoulis, c’è però Kostas Sloukas che è diventato grande al Fenerbahçe e poi è tornato a casa; in panchina poi siede Georgios Bartzokas, che due o tre cose in Eurolega le ha fatte vedere.

L’Anadolu Efes però è campione in carica, e ancora una volta ha fatto vedere perché: partito male (come l’anno scorso), è salito di colpi quando ci si è avvicinati al momento di qualificarsi per i playoff, poi pronti via ha violato il Mediolanum Forum indirizzando dalla sua parte la serie contro l’Olimpia. È una squadra, quella di Ergin Ataman, che vive di isolamenti: il problema è che quando a giocarli sono Shane Larkin e Vasilije Micic la questione si complica per gli avversari, e poi la serie contro Milano ha presentato anche un Tibor Pleiss dominante. La bilancia del pronostico pende dalla parte dei turchi, ma la diretta di Olympiacos Anadolu Efes è tutt’altro che scontata…











