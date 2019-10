Diretta Tottenham Bayern/ Streaming video e tv: riscatto Spurs? (Champions League)

Tottenham Bayern, partita diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca alle ore 21:00 di martedì 1 ottobre e vale per la seconda giornata nel gruppo B della Champions League 2019-2020. Bella sfida al nuovo White Hart Lane, con gli Spurs che hanno bisogno di vincere: all’esordio europeo la finalista della passata edizione si è fatta rimontare due gol dall’Olympiacos e dunque arriva a questa partita con un solo punto, avendo già perso terreno in quella che tecnicamente dovrebbe essere la sfida diretta per il primo posto. Il segno X maturato due settimane fa non è naturalmente determinante in negativo per il Tottenham, che però anche in campionato non ha un passo eccellente e dunque deve fornire delle risposte. Anche il Bayern non ha ancora fatto la differenza in Bundesliga, ma qui in Champions League ha battuto 3-0 la Stella Rossa e vincendo anche questa sera porrebbe una seria ipoteca sul primo posto; a noi allora non resta che metterci in attesa della diretta di Tottenham Bayern, nel frattempo però possiamo fare una breve valutazione su come le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del nuovo White Hart Lane, analizzando le probabili formazioni di questo big match europeo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Bayern sarà trasmessa esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e in assenza di un televisore come sempre sarà possibile assistere alla partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BAYERN

In Tottenham Bayern, Mauricio Pochettino dovrebbe confermare il 4-2-3-1 ma le scelte sugli uomini sono ancora in dubbio: si è rilanciato Vertonghen che potrebbe nuovamente agire come centrale al fianco del connazionale Alderweireld, mentre in porta andrà Lloris con Davinson Sanchez che dunque dovrebbe scalare a destra, lasciando a Ben Davies o Danny Rose la corsia mancina. Al centro del campo Ndombélé dovrebbe agire al fianco di Winks, con Eriksen dunque spostato da trequartista; sicuro del posto Lucas Moura, Dele Alli e Son Heung-Min si giocano con Lamela la maglia da esterno sinistro mentre ovviamente da prima punta giostrerà Harry Kane. Nel Bayern manca Goretzka, e non è certo di giocare Lucas Hernandez: dunque Alaba dovrebbe agire come terzino sinistro al fianco di Sule e Pavard, mentre a destra giocherà Kimmich. Centrocampo comandato come sempre da Thiago Alcantara; Coutinho può agire da mezzala ma anche alzare la sua posizione soprattutto se dovesse mancare Perisic, ancora in dubbio. L’altro interno di centrocampo sarà Tolisso; a giocarsi l’ultimo posto della formazione, detto che Lewandowski sarà titolare da prima punta, saranno allora Coman e Gnabry.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Tottenham Bayern le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai indicano un vantaggio da parte dei bavaresi, che hanno un valore di 2,10 volte la somma messa sul piatto per il segno 2. Il successo interno degli Spurs è regolato dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,20 quanto puntato con questo bookmaker; abbiamo poi l’eventualità del pareggio, scommettendo sul segno X la vostra vincita corrisponderebbe a 3,65 volte l’ammontare della giocata.



