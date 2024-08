VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA OLYMPIACOS: LA SINTESI

Allo Stadio Centro Italia-Manlio Scopigno di Rieti le compagini di Roma ed Olympiacos non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 concretizzatosi nella prima frazione di gioco come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre iniziano la partita su buoni ritmi e la sfida si sblocca in favore dei giallorossi intorno al 17′ con il calcio di rigore conquistato da Abraham e trasformato dal capitano Lorenzo Pellegrini.

Tuttavia, i greci non si lasciano scoraggiare dalla situazione e rispondono trovando il gol dell’immediato pareggio al 22′ grazie a Rodinei, il quale trasforma a sua volta un calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Celik nei confronti di Velde. Al 43′ l’intervento di Ndicka si rivela decisivo per evitare il peggio sulla giocata di Koustulas. Nel secondo tempo la Roma si affida a forze fresche inserite dalla panchina nonostante rischi qualcosa sul solito Velde già al 48′.

I capitolini si rivedono con uno spunto poco efficace provato da Dybala e Dovbyk al 54′ ed il loro collega Ndicka non riesce a centrare lo specchio della porta di testa al 60′. Nel finale El Shaarawy sfiora il colpaccio per gli uomini di mister De Rossi con una conclusione a giro finita sul fondo al 71′ e Svilar salva invece di nuovo su Velde al 74′ prima del nuovo colpo di testa impreciso di Kostoulas.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Le Fee al 62′ e Buba Aboubacar all’89’ da un lato, Biancone al 78′ e Biel all’81’ dall’altro. La Roma tornerà a giocare fra tre giorni, ovvero quando sarà impegnata in amichevole contro il Coventry City il prossimo 6 di agosto.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA OLYMPIACOS