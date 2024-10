VIDEO OLYMPIAKOS MILANO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio della pace e dell’amicizia l’Olympiakos vince nettamente contro l’Olimpia Milano per 89 a 68 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i greci iniziano la gara provando subito a prenderne in mano il controllo ed i milanesi tentano di rispondere così da rimanere in corsa.

I minuti passano ed entrambe le difese lavorano parecchio nonostante siano sempre gli uomini di coach Bartzokas a guidare, aumentando ulteriormente il distacco prima di rientrate negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nel secondo tempo, al ritorno sul parquet, il copione del match non cambia e la squadra di coach Messina continua a faticare per cercare di rimontare nonostante gli sforzi effettuati.

Nel finale i biancorossi di casa in pratica ripetono il parziale precedente e gli italiani rinunciano anche un po’ a spingere con la consapevolezza di dover tornare a Milano senza aver ottenuto il risultato auspicato. La vittoria conquistata sul proprio campo in questa terza giornata della competizione europea permette all’Olympiakos di migliorare il proprio record stagionale portandolo sul 2-1 mentre la seconda sconfitta costa l’1-2 all’Olimpia Milano, ora abbastanza attardata nella classifica dell’Eurolega 2024/2025.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Olympiakos abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dalla miglior precisione al tiro complessivo registrata, ovvero il 53.6% contro il 38.5%. A Milano non è bastato dominare a rimbalzo, 14 a in attacco e 25 a 27 in difesa, avendo infatti rubato meno palle, 5 a 7, ed avendone perse di più, 16 a 11, rispetto ai padroni di casa. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero settantasette Mckissic grazie ai 22 punti messi a segno per i greci, solo uno in più rispetto al suo compagno Vezenkov. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata l’Olympiakos a causa del 19 a 18 nel computo dei falli personali.

OLYMPIACOS – Papanikolaou, Veznkov, Fall, Walkup, Fournier. Panchina: Dorsey, Larentzakis, Mckissic, Peters, Petrusev, Vildoza, Wright. Coach: Bartzokas.

OLIMPIA MILANO – Shields, Mirotic, Diop, Tonut, Dimitrijevic. Panchina: Bolmaro, Brooks, Causeur, Flaccadori, LeDay, McCormack, Ricci. Coach: Messina.

VIDEO OLYMPIAKOS MILANO: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS