Diretta Olympiacos Stella Rossa/ Streaming video: per il 3° posto (Champions League)

Olympiacos Stella Rossa, diretta dall’arbitro Daniele Orsato, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo ad Atene, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Un vero e proprio spareggio per la qualificazione in Europa League e la conquista del terzo posto nel girone B, visto che sia i greci sia i serbi sono ampiamente staccati da Bayern Monaco e Tottenham, che si sono guadagnati la qualificazione agli ottavi. I serbi arrivano all’appuntamento potendo contare su due risultati su tre a disposizione per continuare il loro cammino europeo, avendo ottenuto finora 3 punti nel girone contro 1 solo punto racimolato dall’Olympiakos. Gli ellenici hanno perso 3-1 il match d’andata a Belgrado, ma grazie al precedente pari casalingo contro il Tottenham non si dovranno curare dello scontro diretto: basterà battere la Stella Rossa con qualunque tipo di risultato per prendersi il terzo posto e l’accesso in Europa League. Nella massima serie greca l’Olympiacos sta duellando col PAOK Salonicco per la vetta, 31 punti a testa per le due formazioni che hanno staccato la terza, l’AEK Atene, di 10 lunghezze. In Serbia la Stella Rossa domina con 10 punti di vantaggio sul Vojvodina secondo e 11 sugli storici rivali del Partizan Belgrado, terzi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Stella Rossa, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo ad Atene, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 257 di Sky Sport. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta la Champions League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS STELLA ROSSA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Olympiakos Stella Rossa, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo ad Atene, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. L’Olympiakos allenata dal portoghese Martins sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: José Sá; Elabdellaoui, Semedo, Papadopoulos, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Camara; Podence, Masouras; El Arabi. Risponderà la Stella Rossa guidata in panchina dal serbo Milojevic, optando per un 4-2-3-1 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Borjan; Rodic, Degenek, Milunovic, Gajic; Jovancic, Canas, Parra, Marin, García; Tomané.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 2.00 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 4.10 l’eventuale pareggio e quota a 6.50 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.85.



