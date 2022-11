Diretta Oman Germania/ Streaming video tv: Flick coi suoi migliori? (amichevole)

DIRETTA OMAN GERMANIA: FLICK INIZIA A SVELARSI!

Oman Germania si gioca in diretta alle ore 18:00 (italiane) di mercoledì 16 novembre: la nazionale tedesca affronta un’amichevole presso il Sultan Qaboos di Muscat, capitale dell’Oman, contro la nazionale locale e si lancia idealmente verso l’esordio ai Mondiali 2022, che avverrà tra una settimana esatta contro il Giappone. Quattro anni fa Joachim Loew, da campione in carica, aveva clamorosamente fallito il girone: terminato il suo ciclo agli Europei, ha lasciato il posto ad Hans-Dieter Flick che sta ora provando a costruire un gruppo nuovo con l’inserimento dei giovani che alla lunga stanno iniziando ad emergere.

DIRETTA EMIRATI ARABI UNITI ARGENTINA/ Video streaming tv: la striscia Albiceleste

L’ex allenatore del Bayern non è riuscito a portare la Germania alla Final Four di Nations League, ma naturalmente rimane un dettaglio in un percorso il cui primo vero obiettivo è il Qatar; adesso vedremo cosa succederà perché il girone si prospetta poco abbordabile, intanto però bisogna parlare di attualità e allora dobbiamo aspettare la diretta di Oman Germania, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte di Flick andando a leggere le probabili formazioni di un’amichevole che comunque si prospetta a senso unico, pur se le sorprese possono sempre capitare…

Infortunio Nkunku, salta i Mondiali con la Francia/ Toccato duro da Camavinga

DIRETTA OMAN GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Oman Germania non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match e dunque non potrete avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire Oman Germania. Per le informazioni utili sulle due nazionali e sulla partita, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni, soprattutto quella tedesca, mettono a disposizione sui social network; in particolare consigliamo le pagine di Facebook e Twitter.

Fiorello contro i Mondiali in Qatar/ "Diritti umani calpestati!" E attacca la Rai

PROBABILI FORMAZIONI OMAN GERMANIA

Trattandosi di un’amichevole, ovviamente Flick nella diretta Oman Germania potrebbe non schierare tutti i titolarissimi; il suo modulo comunque dovrebbe essere il 4-2-3-1 con il quale ha portato il Bayern a vincere tutto. Scegliendo comunque la formazione tipo, possiamo parlare di Neuer in porta con due centrali che potrebbero essere Ginter e Rudiger, sugli esterni invece le possibilità riguardano soprattutto Kehrer e Raum ma occhio a Sule, che nel Borussia Dortmund gioca stabilmente da terzino.

In mediana Kimmich e Goretzka si conoscono alla perfezione e dunque sono nettamente favoriti, ma in questo modo resterebbe fuori Gundogan; da valutare la scelta, anche perché poi davanti c’è l’imbarazzo della scelta tra Thomas Muller, un Musiala in straordinaria crescita e lo stesso Gundogan, che può avanzare il suo raggio d’azione. I laterali alti possono essere Leroy Sané e uno tra Gnabry e Hofmann; qui però si candida anche Adeyemi, come prima punta occhio al giovane Moukoko che se la vede con Havertz, mentre non è stato incredibilmente convocato Timo Werner che paga un anno e mezzo non all’altezza della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA