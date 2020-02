Diretta Real Madrid Atletico Madrid/ Streaming video DAZN: sfida bollente al Bernabeu

Real Madrid Atletico Madrid, in diretta dall’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid sabato 1 febbraio 2020 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola. Derby madrileno che arriva dopo la prima fuga piazzata in testa alla classifica dal Real, che battendo il Valladolid in trasferta non ha centrato solo la sua terza vittoria consecutiva nella Liga, ma ha anche approfittato del passo falso del Barcellona, battuto a Valencia e ora distante 3 lunghezze dalla vetta. Il derby non arriva nel momento migliore per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, reduce da un non esaltante pari interno a reti bianche contro il Leganes e agganciato in quarta posizione, dunque in zona Champions, da un’altra squadra della municipalità di Madrid, il Getafe. A -10 dalla vetta il Colchoneros sembrano tagliati fuori da ogni discorso per il titolo, ma cercheranno comunque il colpaccio al Bernabeu che nella Liga manca dallo 0-1 del 27 febbraio 2016, gol decisivo di Griezmann. Negli ultimi 6 derby di campionato giocati in casa il Real Madrid ha ottenuto solo 3 pareggi e 3 sconfitte: ultima vittoria dei Blancos datata addirittura 1 dicembre 2012, 2-0 con reti di Cristiano Ronaldo e Ozil.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Atletico Madrid non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Real Madrid Atletico Madrid, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 16.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sfida valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola. Il Real Madrid allenato da Zidane dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Modric; Benzema. L’Atletico Madrid guidato in panchina da Simeone sarà chiamato a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Trippier; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Joao Felix, Morata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.80, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.60 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.33. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



