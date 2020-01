Diretta Ostenda Sassari/ Streaming video tv: la Dinamo capolista va in Belgio

Ostenda Sassari, in diretta dalla Versluys|Dôme della omonima città belga, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 7 gennaio, per la decima giornata del gruppo A della Champions League 2019-2020 di basket. Il Banco di Sardegna è al comando di questo girone: la squadra di Gianmarco Pozzecco infatti guida la classifica con sette vittorie e due sole sconfitte, a dicembre sono arrivati i successi sul campo del Lietkabelis e poi in casa contro la Turk Telekom che ci consentono di dire che la qualificazione agli ottavi è ormai vicina, dal momento che passeranno le prime quattro e per la capolista Sassari questo non dovrebbe essere un problema. Mancano comunque ancora cinque partite a cominciare da Ostenda Sassari di questa sera, di conseguenza non si deve abbassare la guardia. Molto più delicata comunque è la situazione dei padroni di casa, perché il Filou Ostenda finora vanta solamente quattro vittorie e avrebbe grande bisogno di un successo di prestigio per rilanciare le proprie ambizioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ostenda Sassari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA OSTENDA SASSARI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Ostenda Sassari, dobbiamo ricordare che la Champions League torna protagonista dopo due settimane di pausa, perché a differenza della Eurolega e anche del campionato si è fermata nel periodo delle festività natalizie. La situazione come detto è ottima per il Banco di Sardegna, che d’altronde sta facendo benissimo sia in Serie A sia in Coppa e punta naturalmente ad essere grande protagonista della stagione su entrambi i fronti, come aveva fatto l’anno scorso grazie alla vittoria della FIBA Europe Cup e alla finale scudetto raggiunta nei playoff del campionato. L’obiettivo più immediato potrebbe essere chiudere in fretta la pratica della qualificazione, così da non sprecare troppe energie nelle prossime settimane in un calendario sempre intasato. La strada è quella giusta, manca poco per raggiungere questo traguardo.



