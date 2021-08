DIRETTA PACOS FERREIRA TORRENHAM/ Video streaming tv: storia degli Spurs in Europa

DIRETTA PACOS FERREIRA TOTTENHAM: GLI SPURS IN EUROPA

Mentre aspettiamo la diretta di Pacos Ferreira Tottenham, spendiamo qualche parola in più per gli Spurs, che sono un club naturalmente di ben maggiore tradizione rispetto ai lusitani, anche a livello di Coppe europee. Già nel 1962-1963 il Tottenham infatti aveva vinto la Coppa delle Coppe, che i londinesi conquistarono con una perentoria vittoria per 5-1 contro l’Atletico Madrid nella finale disputata il 15 maggio 1963 presso il Feyenoord Stadion di Rotterdam con le doppiette di Greaves e Dyson più la rete di White. Nella bacheca del Tottenham inoltre ci sono anche due Coppe Uefa. La prima fu vinta dagli Spurs nel 1971-1972 dopo una finale tutta inglese contro i Wolverhampton Wanderers, sconfitti per 1-2 in casa loro nell’andata il 3 maggio 1972 grazie alla doppietta di Chivers e poi definitivamente superati grazie al pareggio per 1-1 con gol di Mullery a White Hart Lane il 17 maggio. Il bis arrivò nel 1983-1984 contro i belgi dell’Anderlecht: in Coppa Uefa vigeva sempre la regola della doppia finale, il 9 maggio 1984 a Bruxelles ci fu un pareggio per 1-1 con gol di Miller per il Tottenham, poi 1-1 anche al ritorno a White Hart Lane il 23 maggio con gol di Roberts per gli Spurs, che si imposero infatti ai calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Conference League/ Tris Union Berlino, ecco la Roma! Diretta gol live score

DIRETTA PACOS FERREIRA TOTTENHAM STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pacos Ferreira Tottenham non è prevista in Italia e non vi possiamo segnalare nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza i punti di riferimento principali per seguire questa partita saranno siti e profili social ufficiali delle due società più il sito ufficiale della Uefa Conference League.

DIRETTA/ Juventus-Juventus U23 (risultato 3-0) video streaming tv: Morata e Ramsey!

PACOS FERREIRA TOTTENHAM: AMPIO TURNOVER?

Pacos Ferreira Tottenham, in diretta dallo Estádio da Mata Real di Pacos Ferreira (Portogallo) alle ore 20.30 italiane di questa sera, giovedì 19 agosto 2021, è la partita valida per l’andata dei playoff di Conference League, la nuova competizione europea che vede in campo anche i lusitani e gli inglesi del Tottenham, sulla carta favoriti per il passaggio del turno che si deciderà giovedì prossimo nella partita di ritorno a Londra.

La diretta di Pacos Ferreira Tottenham riserverà tuttavia qualche insidia agli Spurs del portoghese Espirito Santo, perché si tratta comunque di una compagine di un campionato di buonissimo livello, ostacolo non banale pure per il Tottenham che pure pochi giorni fa ha battuto il Manchester City nella prima giornata della Premier League inglese. Spurs dunque favoriti sul doppio confronto, ma attenzione alle insidie di questa trasferta in Portogallo: cosa succederà in Pacos Ferreira Tottenham?

DIRETTA PESCARA OLBIA/ Video streaming tv: una partita senza alcun precedente

PROBABILI FORMAZIONI PACOS FERREIRA TOTTENHAM

Accennando alle probabili formazioni di Pacos Ferreira Tottenham, possiamo dire che i padroni di casa lusitani utilizzano un modulo 4-2-1-3 nel quale l’allenatore Jorge Simao punta spesso su un attacco molto folto, anche se naturalmente contro il Tottenham servirà sacrificio nella fase difensiva anche da parte degli attaccanti. Assenti Mohamed Diaby e Jordi, entrambi alle prese con infortuni al tendine d’Achille.

Quanto al Tottenham, sarà una partita particolare per l’allenatore degli Spurs che è il portoghese Nuno Espirito Santo. Staremo a vedere se ci sarà turnover rispetto alla vittoria contro il Manchester City in campionato, prendiamo comunque di base il 4-3-3 con Lloris in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Tanganga, Sanchez, Dier e Reguilon; a centrocampo il terzetto composto da Hojbjerg, Skipp e Alli; infine il tridente d’attacco con Lucas Moura, Son e Bergwijn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA