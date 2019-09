Diretta Paderborn Bayern Monaco/ Streaming video e tv: ospiti nettamente favoriti

Paderborn Bayern Monaco, in diretta dallo stadio Benteler-Arena naturalmente di Paderborn, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, si gioca alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 28 settembre 2019, per la sesta giornata della Bundesliga tedesca 2019-2020. In Germania nei giorni scorsi non c’è stato il turno infrasettimanale, vantaggi di un campionato a 18 squadre che intasa meno il calendario. Il Bayern Monaco affronta questa trasferta sulla scia della netta vittoria di settimana scorso con il Colonia, che aveva fatto seguito all’ottimo debutto in Champions League contro la Stella Rossa. Paderborn Bayern Monaco vedrà dunque nettamente favoriti gli ospiti, come è normale che sia quando la seconda in classifica con 11 punti (tre vittorie e due pareggi) fa visita all’ultima. L’inizio del Paderborn infatti è astato pessimo, con un pareggio e quattro sconfitte finora: invertire la tendenza proprio col Bayern non sarà affatto facile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Paderborn Bayern Monaco sarà disponibile per gli abbonati Sky, che detiene i diritti per la Bundesliga tedesca. L’appuntamento sarà dunque sul canale Sky Sport Collection (che è il numero 205), oppure in diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PADERBORN BAYERN MONACO

Analizzando adesso le probabili formazioni di Paderborn Bayern Monaco, per gli ospiti si può adottare di partenza la formazione che ha travolto il Colonia, pur se un minimo di turnover possibile per Kovac. In porta Neuer, difesa a quattro con Pavard, Sule, Boateng ed Hernandez; in mediana la coppia formata da Tolisso e Kimmich avanzato dunque dalla difesa (ma c’è Thiago naturalmente pronto), sulla trequarti ecco invece Gnabry, Coutinho e Perisic in appoggio alla prima punta, naturalmente Lewandowski. La risposta del Paderborn di Steffen Baumgart potrebbe basarsi su un 4-4-2 con Huth in porta, protetto dalla retroguardia formata da Drager, Strohdiek, Hunemeier e Collins; a centrocampo Cauly esterno destro, in mediana Gjasula e Vasiliadis, a sinistra Antwi-Adjei; infine la coppia d’attacco che dovrebbe vedere in campo Michel e Zolinski.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo a pronostico e quote per Paderborn Bayern Monaco. Non stupisce osservare che per l’agenzia di scommesse Snai sia nettamente favorita la squadra ospite: il segno 2 è quotato a 1,14. Con il segno X si sale già di tantissimo e si arriva a 9,00. La quotazione più alta tuttavia è quella per il successo del Paderborn: il segno 1 infatti vale 15,00 volte la posta in palio.



