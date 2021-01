Diretta Padova Civitanova/ Streaming video Rai: sfida complicata per Cuttini

DIRETTA PADOVA CIVITANOVA: CHE SFIDA PER I PATAVINI!

Padova Civitanova, diretta dagli arbitri Rolla e Santi, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 2 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Dopo la sosta per le festività natalizie, la Serie A1 di volley maschile torna in campo con la sesta giornata del turno di ritorno della Superlega e con un match di grandissimo interesse come è la diretta tra Padova e Civitanova. La sfida, classifica alla mano, ci pare il solito scontro tra testa e coda, dall’esito forse anche un po’ scontato, ma non lasciamoci ingannare. Anche alla vigilia della 17^ giornata di campionato, la graduatoria presenta ancora parecchi buchi e non sono pochi i match che sono stati rinviati per covid nelle ultime settimane e mesi e che devono venir ancora recuperati.

Sia la Kioene che la Lube proprio oggi si presentano in campo avendo ancora sfide da disputare e pure i due club stanno vivendo momenti ben particolari, tra assenti annunciati e difficoltà nella preparazione (tra sosta e rivoluzione del calendario). Dunque non diamo nulla per scontati alla vigilia della diretta tra Padova e Civitanova: tranne ovviamente il grande spettacolo.

DIRETTA PADOVA CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Civitanova sarà garantita su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo la partita selezionata per la trasmissione in chiaro quest’oggi per la Superlega. Ricordiamo dunque pure la diretta streaming video, a sua volta disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PADOVA CIVITANOVA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, è assai complicato dare un contesto chiaro per la diretta tra Padova e Civitanova, alla vigilia della 17^ giornata di Serie A1, la sesta del turno di ritorno. Pure proviamo a vedere come i due club approdano a questo scontro diretto. La Kioene di Mister Cuttini infatti solo pochi giorni fa ha vissuto il recupero con Monza, match dove i ragazzi bianconeri sono apparsi in forma e concentrati (pur venendo sconfitti ai tie break): pure va detto che nello squadrone patavino mancherà oggi un elemento importante come è Andrea Canella, che nei giorni scorsi ha subito la frattura del mignolo della mano destra. Padova in ogni caso non è in posizione privilegiata oggi, considerati i tanti risultati negativi che i bianconeri hanno finora messo da parte: i patavini stanno facendo veramente fatica a rialzare la testa, dopo una prima parte di stagione davvero sconsolante.

Altri numeri e altri problemi per la Lube invece, che invece non scende in campo dallo scorso 23 dicembre: la squadra di De Giorgi anzi ha disputato finora appena 14 incontri e dunque ne ha ancora due da recuperare. I cucinieri rimangono però seconda forza del campionato con 33 punti raccolti: pure va detto che nelle ultime settimane i marchigiani hanno perso sull’aura di imbattibilità conservata nell’ultimo anno, con qualche prestazione sotto tono e qualche scivolone inatteso. Non è quindi da escludere che una Padova convinta possa mettere in seria difficoltà i campioni del mondo in carica, e magari rosicchiare qualcosa di più di qualche punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA