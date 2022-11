Diretta/ Padova Gubbio streaming video tv: gara aperta (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA PADOVA GUBBIO: VENETI FAVORITI!

Padova Gubbio, in diretta mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Di fronte due serie candidate alla vittoria finale, ma reduci da una brutta sconfitta in campionato.

Il Padova nei sedicesimi di finale ha superato 1-0 l’Imolese grazie alla rete di Bifulco. Stesso risultato anche per il Gubbio contro il Pescara: decisiva la realizzazione di Vazquez. Come dicevamo, Padova e Gubbio arrivano da una brutta sconfitta in campionato: i veneti ko per 2-0 contro la Pro Sesto, i rossoblu per 1-3 contro la Recanatese.

PADOVA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Gubbio sarà disponibile su Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. Per seguire il match sarà sufficiente collegarsi al sito internet o all’applicazione: ricordiamo che Eleven Spors è disponibile via abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet oppure collegandosi via pc.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA GUBBIO

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Padova Gubbio. Partiamo dai biancorossi, in campo con il 3-4-2-1: Donnarumma, Belli, Valentini, Ilie, Vasic, Franchini, Dezi, Jelenic, Gagliano, Russini, Ceravolo. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con il consueto 4-3-3: Meneghetti, Corsinelli, Redolfi, Tazzer, Morelli, Toscano, Portanova, Bonta, Mbakogu, Arena, Spina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Padova Gubbio vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria del Padova è a 2,20, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Gubbio paga 3,20 volte la posta. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,35. Più equilibrate Gol e No Gol, rispettivamente 1,96 e 1,69.











