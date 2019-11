Diretta Padova Latina/ Streaming video Rai: anticipo in Veneto (Superlega volley)

Padova Latina, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Gianfranco Piperata, si gioca oggi sabato 23 novembre 2019 presso la Kioene Arena di Padova alle ore 18.00. Siamo infatti giunti ormai all’ottava giornata del campionato di Superlega 2019-2020 del volley maschile, di cui Padova Latina è stata designata come anticipo televisivo. In queste settimane si gioca a ciclo continuo: tra mercoledì e giovedì abbiamo vissuto un turno infrasettimanale e da oggi si torna in campo per la giornata nel weekend. Era già stato così settimana prossima e di nuovo sarà così anche nella prossima, per un totale di ben sette giornate di campionato da domenica 10 novembre a domenica 1° dicembre: tour de force per tutti, che dal mese prossimo continuerà soprattutto per chi dovrà giocare le Coppe europee, mentre per le altre squadre si tornerà a una cadenza più umana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Padova Latina sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale tematico disponibile al numero 57 del telecomando, che pure in questa stagione sarà la casa del volley italiano. Questo di conseguenza significa pure che tutti gli appassionati di pallavolo che non potessero mettersi davanti a un televisore all’orario della partita avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PADOVA LATINA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Padova Latina, possiamo ricordare che nel fresco turno infrasettimanale entrambe le formazioni sono state protagoniste in trasferta. Infatti mercoledì sera la Kioene Padova ha giocato in casa della Itas Trentino, mentre la Top Volley Latina aveva dato vita al derby laziale con la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Per gli uomini allenati da Lorenzo Tubertini si tratta di conseguenza della seconda trasferta nello spazio di soli tre giorni, anche se va detto che quella a Veroli era stata naturalmente la più agevole per Latina dal punto di vista logistico. In ogni caso, questo periodo è complicato per tutti: bisogna stringere i denti e cercare di conquistare il maggior numero di punti possibile, con l’obiettivo dei playoff per Padova mentre Latina ha come priorità fondamentale la difesa della massima categoria.



