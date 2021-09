DIRETTA PADOVA LEGNAGO SALUS/ Video streaming tv: i precedenti del derby sono cinque

DIRETTA PADOVA LEGNAGO SALUS: I TESTA A TESTA

Abbiamo già detto che Padova Legnago Salus si è giocata tre giorni fa, per la terza giornata nel girone A di Serie C: campi invertiti, dunque al Mario Sandrini i biancoscudati si sono presi una vittoria netta con il risultato di 4-0, frutto dei gol di Niko Kirwan (nel primo tempo) e di Simone Della Latta cui è seguita la doppietta di Francesco Nicastro, entrato dalla panchina. Le due squadre sono state avversarie anche nella scorsa stagione, pur se nel girone B; il Padova aveva espugnato il campo del Legnago Salus con le reti di Saber Hraiech e Claudio Santini, ma all’Euganeo era finita 1-1 con il pareggio di Della Latta dopo il vantaggio ospite di Danilo Bulevardi, al 2’ minuto di gioco.

Il Legnago Salus comunque non ha mai battuto la squadra biancoscudata: ci sono altri due precedenti che fanno riferimento al campionato di Serie D 2014-2015, in quell’occasione era stata doppia vittoria per la società che all’epoca si chiamava Biancoscudati Padova, e che sul terreno di casa si era imposta per 2-1 (come al ritorno, del resto) trovando la doppietta di Marco Cunico che a inizio dicembre aveva già raggiunto gli 8 gol nel girone C. Al Legnago non era invece bastata la rete messa a segno da Marco Farinazzo, quando i biancazzurri erano già sotto di due gol. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PADOVA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Padova Legnago Salus, partita che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia per assistere al match di Coppa Italia Serie C avrete a disposizione la consueta possibilità della diretta streaming video, affidata al portale Eleven Sports che da anni è la casa del calcio di terza divisione, e fornirà anche le gare di coppa ai suoi abbonati o a chi decida di acquistare di volta in volta il singolo evento.

PADOVA LEGNAGO SALUS: DERBY DI COPPA ITALIA

Padova Legnago Salus, partita diretta dal signor Mattia Caldera, si gioca allo stadio Euganeo: calcio d’inizio alle ore 20:00 di martedì 14 settembre, per il secondo turno di Coppa Italia Serie C 2021-2022. Curiosamente si tratta di una partita disputata tre giorni fa: in campionato, i biancoscudati si sono imposti con un netto 4-0 a campi invertiti, confermandosi a punteggio pieno alla guida di un girone A nel quale rappresenta la grande corazzata da battere, alla ricerca di quella promozione che l’anno scorso è sfuggita due volte sul filo di lana.

Padova nettamente favorito anche oggi: il Legnago, dopo il pareggio all’esordio, ha incassato due volte quattro reti e ha fatto tanti passi indietro rispetto al 3-0 con cui aveva superato la Lucchese nel primo turno di Coppa Italia Serie C; dunque vedremo se i biancazzurri sapranno riscattarsi nel secondo derby consecutivo, aspettando che la diretta di Padova Legnago Salus prenda il via proviamo a fare qualche ragionamento sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LEGNAGO SALUS

Rispetto alla partita di sabato, Padova Legnago Salus dovrebbe avere in campo interpreti diversi: la Coppa Italia Serie C è l’occasione per far giocare le seconde linee, e allora Massimo Pavanel nel suo 4-3-3 punterà su Antonio Donnarumma tra i pali, con Gasbarro e Pelagatti difensori centrali e due esterni che potrebbero essere Germano e Curcio. A centrocampo si candida Settembrini, Jelenic potrebbe fare la mezzala con la conferma di Hraiech o Della Latta, poi tridente guidato da Terrani con Nicastro e Bifulco eventualmente da esterni. Cambia anche Giovanni Colella: davanti a Gasparini potrebbe giocare una linea con Muteba e Pitzalis laterali e la coppia centrale Bondioli-Gasparetto, da valutare la mediana con Calamai, Luca Zanetti e Daniele Olivieri che partono favoriti. Juanito Gomez e Lazarevic sono nomi importanti per l’attacco; Buric potrebbe essere confermato come centravanti, ma Sgarbi è una candidatura concreta per naturale turnover.

