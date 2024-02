DIRETTA/ Padova Lucchese video streaming tv: è il decimo incrocio dal 2000 (Coppa Italia C, 28 febbraio 2024)

DIRETTA PADOVA LUCCHESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Padova Lucchese ci parla di una partita che nel nuovo millennio si è giocata nove volte; sempre valida per il campionato di Serie C o Lega Pro che dir si voglia, ha fatto registrare dal 2001 a oggi quattro vittorie del Padova e tre della Lucchese, dunque con due pareggi che si sono verificati sempre all’Euganeo. L’ultima volta in cui il Padova ha vinto in casa era il gennaio 2004 (in campionato le due squadre non si incrociano dalla stagione 2006-2007): era finita 1-0 e il gol decisivo lo aveva messo a segno Andrea Cecchini, che al 53’ minuto aveva trasformato un calcio di rigore.

La Lucchese invece nelle sfide recenti non è mai riuscita a imporsi in questo stadio: per trovare la sua ultima vittoria esterna dobbiamo tornare addirittura all’ottobre 1962, all’epoca l’incrocio riguardava la Serie B e il successo era stato timbrato da Alfonso Sicurani, Alfredo Arrigoni e Emilio Gratton, per il Padova era arrivata la rete del temporaneo pareggio con Giampaolo Cominato. Dunque possiamo dire che il testa a testa sorrida alla squadra biancoscudata, che però deve ribaltare lo 0-1 maturato il mese scorso al Porta Elisa e dunque parte in svantaggio: sarà molto interessante scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco dell’Euganeo… (agg. di Claudio Franceschini)

PADOVA LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Padova Lucchese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione della semifinale di Coppa Italia di Serie C garantita agli abbonati della pay tv satellitare sul canale 254. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Lucchese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADOVA LUCCHESE: VENETI PER LA RIMONTA

Padova Lucchese, in diretta mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 19.00 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. La sfida si apre con un vantaggio di 1-0 per i toscani, ottenuto nella partita precedente al “Porta Elisa”, costringendo i padroni di casa a una remuntada per raggiungere la seconda finale della competizione negli ultimi tre anni. È importante ricordare che una vittoria con un solo gol di scarto porterebbe comunque alla disputa dei tempi supplementari, senza alcun vantaggio per i gol segnati in trasferta. In caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, la finalista sarebbe decisa attraverso i rigori.

Dalla gara di andata, i veneti hanno ottenuto quattro vittorie (l’ultima nel derby veneto contro l’Arzignano) e due pareggi in campionato, riducendo il divario dalla capolista Mantova a soli sei punti. I toscani, invece, cercano di raggiungere la finale per migliorare una stagione sin qui deludente. Dopo la gara di andata, hanno registrato solo una vittoria, ottenuta contro la Spal ma ci saranno circa 500 tifosi toscani all’Euganeo a rincorrere il sogno dell’approdo in finale.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Padova Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zanellati; Belli, Delli Carri, Faedo, Villa; Fusi, Radrezza, Dezi; Liguori, Zamparo, Capelli. Risponderà la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Coletta; Benassai, Tiritiello, Sabbione; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni, Magnaghi, Rizzo Pinna.

PADOVA LUCCHESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Coppa Italia Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











