Diretta Padova Piacenza / Streaming video Rai: sfida decisiva per Bernardi

DIRETTA PADOVA PIACENZA: EMILIANI CHIUDONO LA SERIE?

Padova Piacenza, diretta dagli arbitri Cesare e Rapisarda, è la sfida di volley maschile in programma oggi, domenica 28 febbraio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 alla Kioene Arena. Siamo dunque ancora nel vivo del turno preliminare dei play off della Serie A1 e con la diretta tra Padova e Piacenza siamo sicuri che ci attenderà sfida di grandissimo spessore.

I due club infatti sono pronti a riscattare una stagione che non è certo andata come i tifosi si aspettavano: l’occasione è dunque il turno preliminare che consegnerà gli ultimi pass che valgono la fase finale del campionato di volley maschile. La formula infatti è ben nota: al termine della stagione regolare si sono qualificate ai play off tutte le squadre ad eccezione di Latina, ma solo le prime hanno avuto accesso diretto ai quarti. Le altre e dunque anche Padova e Piacenza sono ora in campo per disputare gli ottavi.

DIRETTA PADOVA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Piacenza sarà un appuntamento in chiaro per tutti, perché la partita del turno preliminare di SuperLega è su Rai Sport + HD: trovate questo canale al numero 57 del vostro telecomando, con la possibilità – qualora non possiate mettervi davanti a un televisore – di seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa televisione di stato. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PADOVA PIACENZA: IL CONTESTO

Detto della formula, ecco che siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Padova e Piacenza, che pure potrebbe già rivelarsi decisiva, ricordando che poi in questa fase del tabellone si gioca al meglio delle tre gare. Solo pochi giorni fa infatti la formazione di coach Bernardi è riuscita nella bella impresa di fare suo il primo incontro e pur con il netto risultato di 3-1. Per gli emiliani dunque è già occasione per chiudere la serie e poter proseguire nel proprio cammino verso le fasi finali della lotta scudetto. Certo ancora nulla è perduto per i patavini di coach Cuttini: la squadra bianconera anzi proprio nella prima sfida di questo turno preliminari, sia pure a sprazzi ha dimostrato di poter fare bene. Certo rispetto a quanto occorso settimana scorda i bianconi della Kioiene devono dare di più, ma chissà che aria di casa posto aiutarli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA