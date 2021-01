Diretta Piacenza Vibo Valentia/ Streaming video Rai: punti playoff (volley)

DIRETTA PIACENZA VIBO VALENTIA: AMBIZIONI DA ALTA CLASSIFICA

Piacenza Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Rossella Piana e Mauro Goitre presso il Pala Banca della città emiliana, si gioca alle ore 18.30 di questa sera, sabato 9 gennaio 2021, per la diciottesima giornata della Superlega 2020-2021 di volley maschile, settima del girone di ritorno per il massimo campionato italiano di pallavolo – anche se ci sono ancora molti recuperi da disputare, dunque davvero non si può ancora avere un quadro definitivo della situazione. La diretta di Piacenza Vibo Valentia ci può comunque dare una certezza, cioè che si tratta di due squadre saldamente in zona playoff. I padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza infatti hanno 24 punti, mentre la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sta disputando una stagione a dir poco eccellente ed è dunque a quota 31 punti. Per Vibo Valentia dunque c’è nel mirino un quarto posto per chiudere alla grande la stagione regolare, mentre Piacenza punta alla quinta piazza, ma in questo caso i calcoli da fare sono più complicati. Di certo, vincendo stasera le probabilità aumenterebbero…

DIRETTA PIACENZA VIBO VALENTIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Vibo Valentia, che è la partita selezionata come anticipo televisivo di questa giornata della Superlega, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PIACENZA VIBO VALENTIA: IL CONTESTO

La diretta di Piacenza Vibo Valentia ci proporrà dunque una partita nella quale ci sono in palio punti pesanti per definire la posizione esatta di emiliani e calabresi in zona playoff. Per Vibo Valentia sembra essere “pronto” il quarto posto: prima della prepotente risalita di Trento si sognava forse addirittura qualcosa in più, ma il cammino della Tonno Callipo resta eccellente, con un discreto margine sulle inseguitrici e d’altronde ancora la possibilità di lottare anche per la terza piazza. Le esigenze di classifica potrebbero essere più pressanti per Piacenza, che è nel gruppo che lotta per il quinto posto finale della stagione regolare, molto utile a maggior ragione dopo la riforma a stagione in corso che ha modificato il meccanismo dei playoff della Superlega e garantirà appunto alle prime cinque di evitare il primo turno. La partita di oggi dunque potrebbe dirci molto sulle ambizioni di Piacenza…



