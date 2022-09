Diretta Padova Pro Patria/ Streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA PADOVA PRO PATRIA: VENETI FAVORITI!

Padova Pro Patria, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Uno scontro diretto per le zone alte della classifica tra due squadre molto ambiziose, che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Il Padova ha raccolto 6 punti nelle prime tre giornate, frutto di due vittorie e una sconfitta. Nell’ultimo turno la formazione allenata da Caneo ha superato 1-2 la Juventus Under 23. La Pro Patria, invece, condivide la vetta della classifica con Novara e Pordenone a quota 7 punti: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-0 contro il Mantova.

PADOVA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Padova Pro Patria, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Padova Pro Patria esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PRO PATRIA

Qualche nodo da sciogliere in vista della diretta Padova Pro Patria, ma andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni del match in programma tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-4-3: Donnarumma, Belli, Valentini, Calabrese, Vasic, Dezi, Cretella, Jelenic, Liguori, Ghirardello, Russini. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il 3-5-2: Mangano, Vaghi, Boffelli, Saporetti, Perrotti, Piran, Fietta, Nicco, Ndrecka, Stanzani, Castelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver conosciuto i probabili undici del match, andiamo a scoprire le previsioni dei bookmakers sulla diretta Padova Pro Patria. Le quote per le scommesse parlano chiaro, padroni di casa favoriti per la vittoria. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: il successo del Padova è quotato 1,55, il pareggio è dato a 3,55, mentre la vittoria della Pro Patria paga 6,00 volte la posta. Per quanto riguarda il numero di gol, l’Under 2,5 è a 1,68, mentre l’Over 2,5 è a 2,05. Infine, Gol a 2,02 e No Gol a 1,70.

