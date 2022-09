DIRETTA/ Pro Patria Mantova video streaming tv: una sfida storica nel nostro calcio

DIRETTA PRO PATRIA MANTOVA: I TESTA A TESTA

Diretta Pro Patria Mantova che rappresenta una sfida storica per il campionato di Serie C. Pro Patria e Mantova, difatti, si sono affrontate ben 13 volte all’interno della loro storia personale. Le prime due volte nella stagione 2004-2005 entrambe terminate in pari con lo stesso risultato: 0-0. Le strade delle due squadre si sono separate salvo poi ritornare ad affrontarsi cinque anni dopo in Coppa Italia. La prima vittoria nello scontro è per il Mantova con il risultato di 3-1. Pioggia di gol nel 2011-2012 quando le due squadre si affrontarono in campionato con i risultati dapprima di 2-2 e poi 3-2 in favore della Pro Patria.

Sinonimo si spettacolo questa sfida sempre molto combattuta, come nell’annata successiva, nella quale la Pro Patria vinse 5-2 con diverse reti nel finale. Torna a vincere il Mantova nel 2013 per 1-0 e riecco un altro pari (2-2) nel 2014. Anno 2015 che presenta, invece, prima la vittoria del Mantova e poi l’ennesimo pareggio con il gol Momente. Ultime tre sfide in ordine storico che presentano la vittoria più larga del Mantova per 0-3 in casa della Pro Patria; il pari 0-0 e l’ultima sfida terminata con la gara sul 2-1 in favore della Pro Patria. Lo score è in equilibrio con 6 partite su 13 finite in perfetta parità. Seguono poi le vittorie di Mantova e Pro Patria rispettivamente 4 e 3. (Aggiunto da Marco Genduso).

PRO PATRIA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pro Patria Mantova, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pro Patria Mantova esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PRO PATRIA MANTOVA: BUSTOCCHI LEGGERMENTE FAVORITI!

Pro Patria Mantova, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone A di Serie C. L’ennesimo derby lombardo di questo turno della terza serie, un match interessante tra due squadre di qualità e ricche di giovani.

La Pro Patria ha raccolto sin qui 4 punti, frutto di una vittoria e di un pareggio. Dopo l’1-1 interno contro l’ArzignanoChiampo, i biancoblu hanno vinto a sorpresa per 0-1 contro la Feralpisalò, rete decisiva da Boffelli. Il Mantova, invece, è ancora a quota 0 punti: dopo il ko per 4-2 contro il SG City Nova, i biancorossi sono stati superati 1-2 dal Novara.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA MANTOVA

Da valutare ancora qualche ballottaggio, ma è il momento di conoscere le probabili formazioni della diretta Pro Patria Mantova. Iniziamo la nostra analisi con l’undici dei padroni di casa, schierati con il 3-5-2: Del Favero, Sportelli, Lombardoni, Boffelli, Vezzoni, Nicco, Brignoli, Ferri, Ndrecka, Stanzani, Piu. Gli ospiti, invece, scendono in campo con il 4-3-3: Chiorra, Ceresoli, Iotti, Matteucci, Pinton, Gerbaudo, De Francesco, Procaccio, Mensah, Monachello, Guccione.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Pro Patria Mantova sarò combattuta, con due squadre pronte a tutto per portarsi a casa i tre punti. Secondo le quote per le scommesse, il match è apertissimo. Prendiamo come spunto i numero di Goldbet: la vittoria della Pro Patria è a 2,35, il pareggio è dato a 3,05, mentre il successo del Mantova è dato a 3,10. Si prospetta un confronto molto tattico, come confermato dalle quote di Under 2,5 e Over 2,5 rispettivamente a 1,50 e 2,40. Leggermente diverse le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,71.

