Diretta Padova Spezia/ Streaming video tv: test intrigante per entrambe (amichevole)

DIRETTA PADOVA SPEZIA: TEST INTRIGANTE PER GOTTI

Padova Spezia si gioca in diretta alle ore 20:30 di mercoledì 27 luglio, presso lo stadio Euganeo: in casa biancoscudata dunque va in scena questa interessante amichevole. Due squadre che fino a pochi anni fa erano avversarie in Serie B, e che poi hanno avuto due percorsi diversi: lo Spezia ha conquistato una storica promozione in Serie A ed è reduce da due salvezze consecutive, anche se questo non ha impedito di cambiare, poche settimane fa, il terzo allenatore nelle ultime tre stagioni, cosa che potrebbe giustamente far perdere un po’ di stabilità in seno alla squadra.

Il Padova invece ha dovuto accettare la discesa, e adesso vuole spezzare la maledizione della Serie C: partita sempre tra le grandi favorite per la promozione, ne ha perso la possibilità diretta all’ultima giornata e poi è caduta per due anni in fila nella finale playoff, prima contro l’Alessandria (ai rigori) e poi contro il Palermo. Questa allora per la squadra biancoscudata dovrà essere la stagione del riscatto; vedremo come andranno intanto le cose nella diretta di Padova Spezia, mentre aspettiamo che l’amichevole prenda il via diamo uno sguardo alle possibili scelte in ambito di probabili formazioni.

DIRETTA PADOVA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Padova Spezia non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che hanno acquistato i diritti per le immagini di questa amichevole. Di conseguenza non c’è un servizio di diretta streaming video di Padova Spezia, ma per tutte le informazioni utili sulla sfida potrete comunque avvalervi dei social network: potrete infatti consultare, come di consueto e senza costi, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione, in particolare consigliamo le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SPEZIA

Bruno Caneo, nuovo allenatore dei veneti, può puntare sul 4-3-3 per la diretta Padova Spezia: in porta, volendo valutare una squadra simile a quella titolare, avremo Antonio Donnarumma con due centrali che davanti a lui potrebbero essere Monaco e Gasbarro, sulle fasce laterali invece possono agire Germano e Felipe Curcio con Kirwan e Joel Baraye come alternative. A centrocampo Busellato, Della Latta e Dezi per il momento non hanno rivali nei rispettivi ruoli; tante soluzioni invece in attacco, la prima punta può uscire dal ballottaggio Gagliano-De Marchi con Bifulco e Terrani che possono fare gli esterni, senza dimenticarsi di Ceravolo e Karamoko Cissé.

Luca Gotti dovrebbe disporre lo Spezia con il 3-5-2: davanti a Provedel una difesa con Kiwior arretrato rispetto alla scorsa stagione, con lui Caldara e uno tra Nikolaou e Capradossi a completare il reparto, sugli esterni invece possono correre Gyasi e Reca ma anche qui c’è l’imbarazzo della scelta, e in questa prestagione ovviamente il tecnico spezzino vuole valutare tutti gli effettivi. Ekdal può essere il metronomo di centrocampo, con Maggiore e Ellertsson da mezzali (occhio anche a Kornvig e Simone Bastoni, ovviamente); Agudelo può agire ancora come seconda punta tattica a fianco di Nzola, anche Mraz chiaramente si gioca una maglia oggi come in stagione.











