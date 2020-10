Diretta Paganese Teramo/ Streaming video tv: abruzzesi per la vetta! (Serie C)

DIRETTA PAGANESE TERAMO: I CAMPANI VOGLIONO STUPIRE…

Paganese Teramo verrà diretta dal signor Simone Galipò e, alle ore 15:00 di sabato 31 ottobre, si gioca presso lo stadio Marcello Torre per l’ottava giornata nel girone C del campionato di Serie C 2020-2021. Obiettivi diversi per le due squadre, che però sono entrambe reduci da una vittoria: la Paganese non è partita benissimo in stagione e come sempre ha la salvezza come traguardo principale, ma nell’ultimo turno ha fatto il colpo grosso andando a vincere sul campo della Turris, che fino a quel momento aveva stupito e che anche pochi giorni dopo ha recuperato due gol all’Avellino. Punti preziosissimi per la classifica, che è invece già ottima per il Teramo: gli abruzzesi avevano migliorato il loro rendimento già l’anno scorso, e in questo momento si trovano ad un solo punto dalla capolista Ternana dopo aver piegato la Juve Stabia. Le ambizioni dunque sono di promozione, come era già stato cinque anni fa prima della revoca; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Paganese Teramo, ma prima possiamo provare a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PAGANESE TERAMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Teramo non sarà disponibile: sappiamo infatti che le partite valide per il campionato di Serie C, ad eccezione di uno degli eventuali posticipi, sono un’esclusiva del portale Eleven Sports che ormai da qualche anno fornisce l’intero programma del torneo di terza divisione. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video; per accedere al servizio si potrà scegliere se sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE TERAMO

Quest’anno Alessandro Erra gioca con il 3-5-2: in porta c’è Campani in Paganese Teramo, davanti a lui capitan Schiavino comanda una difesa completata da Cigagna e Sbampato che è anche andato in gol domenica scorsa. Mattia e Squillace gli esterni a centrocampo, in mezzo sperano di avere una maglia Bonavolontà e Bramati ma Onescu e Gaeta restano sicuramente in vantaggio, eventualmente può scalare in panchina Alessio Benedetti. A fare coppia offensiva con Abou Diop sarà uno tra Mendicino e Christian Cesaretti. Nel Teramo di Massimo Paci Diakité e Piacentini sono a protezione di Michal Lewandowski, con Lasik e Tentardini come esterni bassi; in mezzo ci sono varie soluzioni, anche quella di Viero al posto di Santoro con la conferma di capitan Arrigoni che ha deciso la partita contro la Juve Stabia. Davanti, tre giocatori sulla trequarti: attenzione a Davide Di Francesco per le corsie – ma dovrebbe scalzare Ilari o Mungo – Cappa invece sarà il supporto del centravanti, ruolo in cui Pinzauti resta in leggero vantaggio su Bunino.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito quello che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Paganese Teramo: le quote di questo bookmaker assegnano un valore di 3,00 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro la vincita prevista per il segno 2, da giocare per l’affermazione degli ospiti, corrisponde a 2,35 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 3,10 volte quanto puntato.



