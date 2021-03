Diretta Paganese Viterbese/ Streaming video tv: laziali favoriti al Torre (Serie C)

DIRETTA PAGANESE VITERBESE: GRANDE RIPRESA PER I GIALLOBLU

Paganese Viterbese, che sarà diretta dal signor Carlo Rinaldi, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 3 marzo: saremo allo stadio Marcello Torre per una partita valida per la 28^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Sfida delicata per il girone C, almeno per i padroni di casa: gli azzurrostellati, dopo un buon momento, hanno perso sul campo del Teramo e così non sono riusciti a migliorare la loro classifica, anzi il Potenza ha guadagnato 3 punti e ora la lotta per non retrocedere si fa realmente complicata.

Partita male, la Viterbese ha dimostrato di poter svoltare: nel fine settimana ha battuto il Palermo arrivando ad un passo dalla zona playoff, e ora potrebbe entrarci con un colpo esterno in una partita che la vede favorita. Aspettando che la diretta di Paganese Viterbese prenda il via, possiamo provare a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, valutando insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA PAGANESE VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Viterbese non è una di quelle che per questa giornata di Serie C vengono trasmesse sui canali Calcio della televisione satellitare, la grande novità della stagione; di conseguenza l’unico modo per seguire questa partita resta quello di sottoscrivere un abbonamento al portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione e fornisce tutte le gare in diretta streaming video, tramite un abbonamento stagionale o acquistando di volta in volta l’evento singolo, che ha un prezzo fissato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE VITERBESE

In Paganese Viterbese Lello Di Napoli giocherà con un 3-5-2, nel quale Sirignano, Sbampato e Cigagna proteggeranno il portiere Baiocco; sugli esterni Carotenuto e Squillace che partono dalla linea mediana, ni mezzo occasione per Bramati e Bonavolontà che possono sostituire Zanini (almeno uno dei due) con Onescu e Gaeta che viaggiano verso la conferma, davanti Abou Diop e Raffini devono guardarsi dalla concorrenza di Mendicino e Guadagni. Doppia squalifica nella Viterbese: al Torre non ci saranno Baschirotto e Bensaja. Roberto Taurino farà giocare Porru o Eros De Santis come terzino destro, mentre in mezzo al campo dovremmo vedere Adopo o Besea; con uno di questi due Salandria e Palermo, in difesa Urso sarà il terzino sinistro con Mbende e Camilleri schierati a protezione di Daga. Davanti, Simonelli e Murilo dovrebbero nuovamente essere i trequartisti, con Alessandro Rossi che invece agirà in qualità di prima punta.



