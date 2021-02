Diretta Viterbese Palermo/ Streaming video tv: scontro per i playoff (Serie C)

DIRETTA VITERBESE PALERMO: SCONTRO EQUILIBRATO

Viterbese Palermo, in diretta alle ore 12.30 di oggi, sabato 27 febbraio 2021, è l’anticipo dell’ora di pranzo che si gioca in apertura della ventisettesima giornata del girone C della Serie C, sicuramente stuzzicante anche per motivi di classifica. Presentiamo dunque la diretta di Viterbese Palermo annotando innanzitutto che nella scorsa giornata non ci sono state soddisfazioni per queste due formazioni, perché il Palermo aveva perso in casa al cospetto del Catanzaro, mentre la Viterbese non era andata oltre un pareggio casalingo contro la Vibonese. Adesso si completa il doppio turno casalingo per i laziali, che cercheranno la vittoria per inseguire la zona playoff, dalla quale sono al momento esclusi avendo 29 punti in classifica. Ci sarebbe invece il Palermo all’interno dei playoff, ma non si tratta di una posizione saldissima per i rosanero siciliani, che hanno 33 punti e dunque oggi in Viterbese Palermo dovranno tenere a distanza una pericolosa inseguitrice.

DIRETTA VITERBESE PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Palermo sarà garantita in pay-per-view su Sky, essendo questa una delle partite comprese nell’accordo fra la televisione satellitare e la Lega Pro. Di conseguenza raddoppia la possibilità di seguire il match, che sarà naturalmente trasmesso anche in diretta streaming video da Eleven Sports, come tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PALERMO

Per le probabili formazioni di Viterbese Palermo, possiamo basarci sulle scelte recenti dei due allenatori. Disegniamo allora la squadra di casa seguendo questo modulo 3-5-2: Baschirotto, Bianchi e Camilleri nella difesa a tre davanti al portiere Daga; folto centrocampo a cinque composto da Adopo, Bensaja, Palermo, Salandria e Urso, infine i due attaccanti che potrebbero essere Simonelli e Rossi. Il Palermo potrebbe invece proporre un modulo 4-3-3 con questi interpreti: Pelagotti in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Accardi, Somma, Marconi e Crivello; a centrocampo il terzetto formato da Luperini, De Rose e Santana; infine il tridente d’attacco con Kanoute, Lucca e Floriano.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Viterbese Palermo in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 2,40 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 2,90 in caso di segno 1 e fino a 3,10 nel caso in cui uscisse il segno X.



