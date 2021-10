DIRETTA PALERMO AVELLINO/ Video streaming tv: la tradizione del match è molto ampia

DIRETTA PALERMO AVELLINO: I TESTA A TESTA

Impazienti di dare il via alla diretta di Palermo Avellino pure ci pare diverso dare un occhio anche allo storico che unisce questi due prestigiosi club, oggi protagonisti nella 12^ giornata di Serie C. Come è facile immaginare, i dati in tal senso non ci mancano: dal 19373 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 37 occasioni, pure queste segnate tra secondo e terzo campionato nazionale, come pure in Coppa Italia. Il bilancio che ne ricaviamo ci riporta poi ci ben 18 affermazioni dei siciliani e solo nove successi dei biancoverdi, con pure 10 pareggi.

Va pure detto che l’ultimo testa a testa occorso tra Palermo e Avellino è ben recente, dato che nella scorsa stagione di Serie C l due squadre si sfidarono sia nella stagione regolare che ai play off. Durante il campionato pure ricordiamo tra andata e ritorno ben due affermazioni dei lupi, mentre nella fase play off agli ottavi fu un successo per parte, con i biancoverdi che alla fine passarono il turno. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PALERMO AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Avellino di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PALERMO AVELLINO: AL BARBERA ARRIVANO I LUPI

Palermo Avellino, in diretta domenica 31 ottobre alle ore 14:30 dallo stadio Renzo Barbera. La gara sarà valevole per la 12^ giornata di andata del girone C di Serie C. Palermo Avellino è uno dei match più suggestivi di questo turno. I rosanero sono reduci dal successo conseguito in casa della Vibonese, con il risultato di 1-3. A decidere l’incontro, la doppietta di Fella e la rete di Soleri nei minuti finali. Il Palermo sta vivendo un periodo positivo, avendo vinto 3 delle ultime 4 gare, le quali hanno permesso alla squadra allenata da Giacomo Filippi, di collocarsi al terzo posto in classifica con 19 punti, 4 di distanza dalla capolista Bari.

Buon momento di forma anche per l’Avellino. La formazione di Piero Braglia, nell’ultima giornata ha conquistato il successo battendo 3-0 la Paganese, mettendo a segno il quarto risultato utile consecutivo. Gli irpini infatti, hanno ottenuto ben otto punti nelle ultime quattro partite di campionato. Attualmente, i Lupi occupano la nona posizione in classifica con 16 punti, in piena zona play-off. L’ultimo scontro tra le due squadre in questione risale a maggio 2021, quando Palermo e Avellino si sono incontrate negli spareggi promozione. Nella gara di andata di imposero i rosanero vincendo 1-0, al ritorno vinsero gli irpini con lo stesso risultato e passarono il turno, in virtù del miglior piazzamento nella classifica di regular season.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO AVELLINO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Palermo Avellino. L’allenatore dei siciliani, Giacomo Filippi dovrebbe optare per il consueto modulo 4-2-3-1. Ecco i possibili calciatori scelti per giocare dal primo minuto con la maglia del Palermo: Pelagotti; Almici, Buttaro, Lancini, Giron; Luperini, De Rose, Dall’Oglio; Silipo, Fella; Brunori.

Il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, dovrebbe schierare i suoi calciatori utilizzando il modulo 3-4-2-1. Questa la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto allo stadio Renzo Barbera: Forte; Bove, Dossena, Silvestri; Rizzo, Aloi, De Francesco, Tito; Micovschi, Di Gaudio, Plescia.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle scommesse di Palermo Avellino di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i rosanero, infatti la vittoria del Palermo, abbinata al segno 1, ha una quota di 2.10. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.05. La vittoria dell’Avellino, abbinata al segno 2 è quotata 3.65.



