Diretta Vibonese Palermo/ streaming video tv: Filippi a caccia del successo (Serie C)

DIRETTA VIBONESE PALERMO: ROSANERO IN CERCA DEI TRE PUNTI

Vibonese Palermo, in diretta domenica 24 ottobre alle ore 14:30 allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, andrà in scena l’11^ giornata di andata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022. La Vibonese, nonostante sia posizionata in diciassettesima posizione, vuole dare continuità al periodo positivo che sta vivendo. Nell’ultima giornata, i calabresi hanno pareggiato 0-0 sul campo del Messina, e hanno messo in fila il quarto risultato utile consecutivo, con 3 pareggi e una vittoria. La Vibonese infatti, non esce a mani vuote dal campo, dall’1-0 contro la Paganese di fine settembre.

Il Palermo continua a vivere momenti di alti e bassi. Dopo la vittoria per 3-0 sul Foggia di Zeman, nel turno successivo ha perso con lo stesso risultato in casa della Turris, mentre nell’ultima uscita infrasettimanale ha vinto in casa 1-0 sulla Virtus Francavilla. Con i 16 punti conquistati, i rosanero sono in piena lotta promozione, piazzandosi in terza posizione, al pari di Turris, Foggia, Monopoli e Taranto. Gli ultimi due precedenti tra le due compagini, giocati nello scorso campionato di Serie C, sono terminati entrambi in parità, con il risultato di 0-0.

DIRETTA VIBONESE PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Palermo di Serie C sarà disponibile su Sky Sport. Per assistere al match bisognerà sintonizzarsi sul canale satellitare numero 255, o in alternativa su quello del digitale terrestre numero 486. Per poter accedere al contenuto bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming video, come di consueto sarà affidata ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, offre la trasmissione in diretta di tutte le partite di Serie C. Necessaria una connessione ad internet e l’abbonamento al servizio. Per visionare i contenuti offerti bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione del portale installata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIBONESE PALERMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni Vibonese Palermo di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa Gaetano D’Agonisto, potrebbe proporre un 3-4-3. Mengoni a difendere i pali della Vibonese, davanti a lui il trio difensivo dovrebbe essere composto da Risaliti, Vergara e Mahorus. I laterali di centrocampo saranno Basso e Mauceri, con Gelonese e Mauceri al centro. In attacco spazio al tridente Tumbarello, Sorrentino e Golfo.

Per quanto concerne il Palermo, Giacomo Filippi dovrebbe optare per il modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Pelagotti. Il terzetto di difesa sarà composto da Buttaro, Lancini e Peretti. Sulle fasce pronti Almici e Valente, con De Rose e Luperini ad agire nella parte centrale del campo. Sulla trequarti pronti Fella e Floriano, che avranno il compito di supportare l’unica punta Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse della partita Vibonese Palermo di Serie C, proposte dall’agenzia Eurobet. Il risultato meno probabile sembrerebbe essere il successo dei padroni di casa. La vittoria della Vibonese infatti, abbinata al segno 1 è quotata 3.15. Non sarebbe da escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.05. I favori dei pronostici sembrano sorridere agli ospiti, la vittoria del Palermo, abbinata al segno 2 ha una quota di 2-30.



