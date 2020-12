Diretta Palermo Bari/ Streaming video tv: sfida tra nobili al Barbera (Serie C)

DIRETTA PALERMO BARI: GRANDE FASCINO AL BARBERA!

Palermo Bari, partita diretta dal signor Ermanno Feliciani, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 23 dicembre: grande fascino nel turno infrasettimanale per la 17^ giornata di Serie C 2020-2021, perché al Renzo Barbera si affrontano due squadre dalla grande tradizione e dal nobile passato – anche recente – che però affrontano situazioni diverse. Entrambe finite in Serie D per problemi economici, i galletti hanno un anno di “vantaggio” e con l’avvento di Aurelio De Laurentiis hanno voltato subito pagina, dalla finale promozione persa sono passati subito ad un girone C iper competitivo nel quale, dopo il poker rifilato all’Avellino, hanno 7 punti di ritardo dalla Ternana che resta imbattuta, ma ha visto spezzata la sua striscia di vittorie.

Il Palermo invece è partito molto male, ha avuto tanti problemi legati ad un focolaio di Coronavirus ma ha ripreso la marcia; per il momento si deve accontentare di lottare per un posto nei playoff e arriva dal pareggio senza reti di Vibo Valentia, non certo l’esito sperato. La diretta di Palermo Bari sarà comunque un grande spettacolo, a prescindere da tutto; vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA PALERMO BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Palermo Bari: va infatti ricordato che tutte le partite di Serie C, ad eccezione del posticipo, sono da qualche anno un’esclusiva del portale Eleven Sports, al quale ci si può abbonare oppure rivolgersi per acquistare il singolo evento. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video: per accedere alle immagini basterà di conseguenza dotarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BARI

Roberto Boscaglia utilizza il 4-2-3-1, confermato per Palermo Bari: rispetto alla partita di domenica ci sono Rauti e Saraniti che cercano spazio davanti, lo stesso si può dire di Floriano e Silipo per gli esterni sulla trequarti con Santana che potrebbe essere la mossa a sorpresa in posizione centrale. A centrocampo Odjer e Broh restano in vantaggio su Malaury Martin e Palazzi per formare la coppia a protezione della difesa; nel reparto arretrato Somma e Lancini saranno i due centrali a protezione di Pelagotti, Accardi e Crivello sono in vantaggio sulla concorrenza per fare i terzini. Possibili variazioni anche nel Bari: Perrotta pronto a riprendersi il posto in difesa, scalzando Matteo Ciofani che però agirebbe da esterno destro. Celiento e Di Cesare sempre a protezione di Frattali, a sinistra Corsinelli insidia D’Orazio; nel reparto centrale Raffaele Bianco dovrebbe sostituire Lollo e affiancare Maita, poi nel tridente offensivo se la giocano sicuramente Candellone e Simeri, ma Antenucci arriva da una doppietta e anche Marras è andato a segno. Difficile avere un posto da titolare, ma gli impegni ravvicinati impongono il turnover: rischia soprattutto D’Ursi, che si avvia verso la panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato le quote per Palermo Bari, quindi possiamo subito vedere quali siano le previsioni del bookmaker per questa partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,95 volte quanto messo sul piatto, abbiamo poi l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,95 volte la vostra puntata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 2,50 volte l’importo investito.



