Diretta Palermo Biancavilla/ Streaming video tv: rosanero favoriti (Serie D)

Palermo Biancavilla, in diretta dallo stadio Renzo Barbera-La Favorita, è una partita valida per la ventiquattresima giornata del girone I del campionato di Serie D 2019-2020, con fischio d’inizio in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 febbraio 2020. Palermo Biancavilla è un derby siciliano tra due società però assai diverse sotto ogni punto di vista, a partire dal blasone. Anche la classifica comunque parla chiaro, mettendo il Palermo al primo posto con 57 punti mentre il Biancavilla naviga all’ottavo posto a quota 35 punti. Il Palermo è anche in forma, come dimostrano il successo per 2-0 di due settimane fa contro il Messina e poi la vittoria per 2-4 ottenuta domenica scorsa sul campo della Cittanovese, dunque per il Biancavilla non sarà una missione facile, anche se i catanesi arrivano dalla vittoria per 1-0 contro la Palmese nella scorsa giornata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Palermo Biancavilla, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della squadra rosanero sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BIANCAVILLA

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni attese per Palermo Biancavilla. L’allenatore di casa Rosario Pergolizzi dovrebbe puntare ancora sul 3-4-3 che disegniamo con questi possibili interpreti: Peretti, Accardi e Marong nella retroguardia a tre davanti al portiere Pelagotti; a centrocampo linea a quattro con i mediani Martinelli e Martin più Langella esterno destro e Vaccaro a sinistra; infine in attacco il tridente con le ali Floriano e Felici ai fianchi del centravanti Sforzini. Il Biancavilla di Giuseppe Mascara potrebbe invece scendere in campo secondo il modulo 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Genovese in porta; Indelicato, Longo, Guarnera e Yoboua nella difesa a quattro davanti a lui; in mediana la coppia formata da Guerci e Maiorano, mentre sulla trequarti agiranno Lo Presti, Lucarelli e Graziano in appoggio alla prima punta, che dovrebbe essere Aloia.



