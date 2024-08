VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO SASSUOLO: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo le squadre di Catanzaro e Sassuolo si bloccano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i neroverdi cercano subito di spezzare l’equilibrio iniziale con un tiro di Thorstvedt parato comunque da Pigliacelli all’8′. Gli uomini guidati da mister Fabio Grosso continuano a spingersi in zona offensiva con una certa insistenza ed i loro sforzi vengono premiati intorno al 39′ dalla rete del vantaggio siglata da Mulattieri, bravo infatti a capitalizzare l’assist offertogli dal suo collega Boloca.

Nel secondo tempo i padroni di casa tentano di invertire il trend della sfida ammirato in avvio e la loro voglia di pervenire al gol del pareggio si concretizza nella rete firmata da Pontisso, il quale non ci pensa due volte ad insaccare la sfera sul suggerimento propostogli da Biasci. Nel finale, in pieno recupero, Laurienté spreca in maniera decisamente clamorosa la chance per strappare il successo calciando alto sopra la traversa il calcio di rigore concesso per un fallo commesso da Antonini Lui al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Pontisso al 36′, Petriccione al 71′ ed Antonini Lui al 90’+3′ da un lato, Thorstvedt al 29′, Laurienté al 58′, Odenthal al 67′ e Romagna all’80’ dall’altro. Il pareggio maturato al Ceravolo consegna un punto sia al Catanzaro che al Sassuolo in modo tale che entrambe le compagini possano così raggiungere quota uno nella classifica della Serie B 2024/2025 dopo la prima giornata del campionato cadetto.

