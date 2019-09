Diretta Palermo Marina di Ragusa/ Streaming video tv: rosanero per il poker (Serie C)

Palermo Marina di Ragusa si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 settembre, presso il Renzo Barbera: siamo nella quarta giornata del campionato di Serie D 2019-2020 e, come ben sappiamo, il girone I è nobilitato dai rosanero che sono finiti qui per l’esclusione dal campionato cadetto, dopo una serie di problemi finanziari e dopo aver raggiunto, nonostante questo, i playoff di Serie B che però non ha potuto giocare. Il Palermo ha aperto bene la sua stagione, confermando di essere la chiara favorita per la promozione: tre vittorie in altrettante partite anche se la prima in casa è arrivata con il brivido. Per contro in Coppa Italia l’eliminazione è giunta al turno preliminare, su questo campo, contro il Biancavilla ai rigori; oggi al Barbera arriva una squadra di metà classifica, dunque rimaniamo in attesa della diretta di Palermo Marina di Ragusa e nel frattempo possiamo andare a vedere in che modo potrebbero essere disposte in campo le due squadre, valutando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Palermo Marina di Ragusa, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: quest’anno infatti le partite dei rosanero in Serie D saranno in esclusiva sul portale elevensports.it e dunque, come succede per la terza divisione, si potranno seguire in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MARINA DI RAGUSA

Rosario Pergolizzi punta sempre sul 4-3-3 per Palermo Marina di Ragusa: davanti al portiere Pelagotti ci sono Lanchi e Crivello con Doda e Vaccaro cui sono affidate le corsie esterne, a centrocampo Juan Alberto Mauri può prendere il posto di Martin in cabina di regia mentre Ambro punta la maglia di uno tra Martinelli e Kraja sulla mezzala. Dovrebbe essere già definito il tridente offensivo: Santana e Felici gli esterni, Ricciardo la prima punta. Il Marina di Ragusa di Salvatore Utro gioca con lo stesso modulo: Mancuso e Giuliano proteggono il portiere Di Carlo, Carnemolla e Belluardo agiscono come terzini, in mezzo invece opera Gioia che avrà in mano le redini del gioco potendo contare sulla collaborazione di Mauro e Calivà. Mistretta dovrebbe essere il centravanti di riferimento; ai suoi lati sono pronti ad agire Iannizzotto e Bonfiglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA