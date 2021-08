Diretta/ Palermo Picerno, streaming video. Rosanero ambiziosi (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA PALERMO PICERNO: I SICILIANI PUNTANO IN ALTO

Palermo Picerno, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Riparte con grandi ambizioni la stagione del Palermo: l’anno scorso l’assestamento dopo la promozione dalla D non aveva permesso ai rosanero di avere orizzonti superiori ai play off, stavolta le ambizioni, pur in un girone ricco di concorrenza, saranno più grandi. Il tecnico Filippi spera di vedere già in Coppa Italia la squadra che ha convinto nelle amichevoli contro altre formazioni di terza serie come Monopoli e Potenza.

Il Picerno ha ritrovato la terza serie in maniera rocambolesca: seconda per un solo punto nello scorso campionato di Serie D alle spalle del Taranto, la formazione lucana ha vinto i play off e ha ottenuto l’ultimo posto utile per i ripescaggi, sfruttando una domanda incompleta da parte del Messina FC. Il salto di categoria si è alla fine concretizzato e il club spera ora di portare avanti un progetto di crescita passato già dalla precedente apparizione in Serie C.

DIRETTA PALERMO PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Picerno non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PICERNO

Le probabili formazioni di Palermo Picerno, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera. Per il Palermo, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Massolo, Maring, Peretti, Marconi; Doda Luperini, Odjer, Giron; Floriano, Fella; Kanoute. Risponderà il Picerno allenato da Antonio Palo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi, Setola, Guerra, Dettori, Garcya, De Franco, De Cristoforo, Pitarresi, Koné, D’Angelo, Esposito.

