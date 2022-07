Diretta Palermo Reggiana/ Streaming video tv: già un grande match! (Coppa Italia)

DIRETTA PALERMO REGGIANA: BIG MATCH IN COPPA ITALIA!

Palermo Reggiana sarà diretta dal signor Rutella, e si gioca alle ore 21:00 di domenica 31 luglio: allo stadio Renzo Barbera va in scena il match valido per il turno preliminare di Coppa Italia 2022-2023. Siamo solo all’inizio di una competizione che l’anno scorso è stata vinta dall’Inter, ma comunque non ci possiamo lamentare: Palermo Reggiana è una sfida che, ovviamente rapportata al suo giusto contesto, si può considerare una sorta di big match tra i rosanero, che sono appena tornati in Serie B, e gli emiliani che invece hanno mancato questo obiettivo e ci vogliono riprovare.

Palermo, Baldini si è dimesso/ "Mai al centro del progetto, non aspetto figuracce"

La Reggiana infatti ha lottato contro il Modena fino all’ultima giornata, ha sfiorato i 90 punti ma nonostante questo è dovuta passare dai playoff, dove alla fine è caduta; adesso per il confermato Aimo Diana si tratterà di ripetersi ma con un finale migliore, mentre in casa siciliana bisogna soprattutto fare fronte al terremoto provocato dalle dimissioni di Silvio Baldini. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Palermo Reggiana, intanto facciamo qualche rapido approfondimento sulle scelte da parte di due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PALERMO, CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA/ Debutto col Perugia per Baldini

DIRETTA PALERMO REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Palermo Reggiana: il turno preliminare di Coppa Italia non viene infatti trasmesso sui canali della nostra televisione, che si occuperanno di questo torneo soltanto dai trentaduesimi. Tuttavia, ci sarà comunque la possibilità di assistere alle immagini: infatti la messa in onda sarà garantita dal portale Eleven Sports, che da qualche anno ben conosciamo ed è legato soprattutto al mondo della Serie C. Per seguire la sfida di questa sera, che sarà in diretta streaming video, si potrà dunque aver sottoscritto un abbonamento al servizio (valido per la stagione), in alternativa sarà acquistabile il singolo evento in pay per view.

Silvio Baldini: "Mia figlia Valentina disabile al 100%"/ "Sentivo sarebbe nata così…"

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO REGGIANA

Per Palermo Reggiana, al momento l’allenatore ad interim Stefano Di Benedetto dovrebbe insistere sul 4-2-3-1: in porta Pigliacelli, davanti a lui potremmo puntare su Ivan Marconi e Peretti come centrali con Marco Sala terzino sinistro e Crivello che agirebbe sull’altro versante. A formare la cerniera mediana potrebbero essere Broh, arrivato dal Sudtirol, e capitan De Rose; spazio poi a una linea offensiva con Elia, Floriano, Silipo e Valente a giocarsi i posti sugli esterni, Fella potrebbe fare da supporto centrale a Brunori che per questa partita potrebbe anche partire dalla panchina, con Soleri invece titolare.

Sarà 4-3-3 per Aimo Diana: Voltolini o il classe 2003 Turk tra i pali, Cremonesi-Laezza la possibile coppia centrale mentre Libutti e Cauz potrebbero agire sulle corsie laterali. Cigarini è infortunato, quindi a prendersi la cabina di regia sarà Fausto Rossi che giocherà con Sonny D’Angelo e Sciaudone in qualità di mezzali; nel reparto avanzato c’è sostanzialmente l’imbarazzo della scelta, Neglia e Rosafio se la giocano con Guglielmotti e Djamanca per le fasce, nel ruolo di centravanti invece Lanini, Arrighini e Zamparo sono in ballottaggio per il posto da titolare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA