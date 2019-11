Diretta Palermo Savoia/ Streaming video tv: rosanero inarrestabili (Serie D)

Palermo Savoia, che si gioca domenica 10 novembre 2019 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie D 2019-2020. Finora rosanero a ritmo di record con dieci vittorie ottenute in altrettanti impegni di campionato disputati, dopo il fallimento il club siciliano sembra essere riuscito ad allestire una corazzata in grado di centrare immediatamente il salto tra i professionisti, sospinti da un pubblico finora in termini di presenze confermatosi da categoria superiore. Dopo il 6-0 al Corigliano, il Palermo sfida un Savoia reduce da sette risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia, pareggiando però le ultime tre sfide di campionato contro Messina, Corigliano e Biancavilla. La formazione di Torre Annunziata occupa il quinto posto in classifica, a 3 lunghezze di distanza da Acireale e Biancavilla appaiate in terza posizione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Savoia, domenica 10 novembre 2019 alle ore 14.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SAVOIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Palermo Savoia, domenica 10 novembre 2019 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo allenato da Rosario Pergolizzi schiererà un 4-3-3: Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici. 4-3-3 anche per il Savoia guidato in panchina da Carmine Parlato: Prudente; Oyewale, Giunta, Poziello, Orlando, Gatto, Guastamacchia, Osuji, Dionisi, Rondinella, Scalzone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Palermo Savoia la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.55, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.80 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 5.25. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.65 l’over 2.5 e quotato 2.15 l’under 2.5.



