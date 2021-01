Diretta Palermo Teramo/ Streaming video tv: sfida affascinante al Barbera (Serie C)

DIRETTA PALERMO TERAMO: A CACCIA DI RISCATTO

Palermo Teramo, che verrà diretta dal signor Eduart Pashuku, si gioca alle ore 12:30 di domenica 24 gennaio: lunch match al Barbera nella 20^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Per queste due squadre il ritorno si apre con la necessità di risalire la corrente: entrambe infatti hanno perso nell’ultimo turno. I rosanero, partiti male, hanno poi avuto un momento nel quale sono riusciti a tornare in zona playoff ma arrivano dalla sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, che li ha portati al nono posto e dunque a dover lottare strenuamente per la loro posizione.

Al contrario il Teramo aveva avuto un avvio straordinario, ma è calato alla distanza: si trova ora a 18 punti dalla Ternana capolista, la promozione diretta è un miraggio ma, dopo aver perso a Viterbo, ritrovare il sorriso con un’affermazione in trasferta potrebbe se non altro portare ad accorciare sulle altre rivali e prendersi la fase nazionale dei playoff. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Palermo Teramo, partita che si preannuncia affascinante; nel frattempo possiamo provare a valutare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA PALERMO TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Teramo sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque gli abbonati all’emittente potranno accedervi dal canale Sky Sport 254; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TERAMO

Il 4-3-3 di Roberto Boscaglia per Palermo Teramo potrebbe prevedere il ritorno in campo di Rauti e Saraniti: il primo come esterno per Mamadou Kanoute o Valente, il secondo da prima punta in luogo di Lucca. Anche Floriano e Silipo si giocano una maglia nel tridente offensivo, così come Broh spera di rilevare Palazzi o Luperini al centro del campo; Odjer dovrebbe essere confermato, in difesa invece tutto invariato con Somma e Lancini a proteggere il portiere Pelagotti, e due terzini che saranno Accardi e capitan Crivello. Doppia squalifica nel Teramo: al Barbera non ci saranno Salim Diakité e Arrigoni. Massimo Paci dovrebbe schierare Trasciani al fianco di Piacentini in una difesa completata da Costa Ferreira e Tentardini, con Michal Lewandowski tra i pali; a centrocampo invece sarà Mungo a formare la cerniera con Viero. Davanti, Carlo Ilari e Santoro rischiano sulla pressione di Cappa, così Pinzauti deve guardarsi dalla concorrenza di GFerbi per la maglia da prima punta; sulla trequarti, probabile conferma per Bombagi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Palermo Teramo possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 2,00 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 3,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA