Diretta/ Palermo Venezia streaming video tv: i rosanero ospitano i veneti (Serie B, 15 marzo 2024)

DIRETTA PALERMO VENEZIA, LAGUNARI IN FORMA

La diretta Palermo Venezia, in programma venerdì 15 marzo alle ore 20:30, racconta della trentesima giornata di Serie B. I rosanero sono tornati a vincere nell’ultimo turno di campionato battendo 1-0 il Lecco. Prima di questo successo, il Palermo aveva perso con Ternana e Brescia mentre era incappato in un pari con la Cremonese.

Il Venezia invece è in un periodo molto positivo con 9 punti nelle ultime quattro. L’unica nota stonata è stata la sconfitta di Como, ma per il resto ottime prestazioni con vittorie contro Pisa per 2-1, Cittadella per 2-0 e infine 3-1 al Bari nella giornata più recente. L’ultimo pareggio è del 18 febbraio ovvero il 2-2 col Modena.

PALERMO VENEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Palermo Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Palermo Venezia attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

PALERMO VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Venezia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Pigliacelli, difesa a quattro con Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund. In mediana spazio a Gomes e Segre con Di Mariano, Henderson e Di Francesco dietro a Brunori.

Replica il Venezia col modulo 3-5-2. Tra i pali Joronen, retroguardia composta da Sverko, Svoboda e Altare. Agiranno da esterni Candela e Zampano mentre Busio, Tessmann e Ellertsson formeranno il centrocampo. In attacco Pohjanpalo e Gytkjaer.

PALERMO VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Palermo Venezia favorita la squadra di casa a 2.50. Secondo bet365, la X è data a 3.40 mentre il 2 fisso a 2.80.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.90 contro l’1.95 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.62 e 2.20.











